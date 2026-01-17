Minusmänner müssten den Parteien zu denken geben

Er ist wahrlich kein Hansdampf in allen Gassen, keiner, der sich auf jeder Party, bei jedem Event im Glanz der Kameras sonnt. Ein junger Sonnyboy ist er schon gar nicht, dieser erzrote ältere Herr, den die breite Öffentlichkeit noch vor einem Jahr ganz und gar nicht kannte. Mittlerweile erklärt er uns regelmäßig, warum er uns tief in die Geldtaschen greift.
Und ausgerechnet diesen Herrn mögen die Österreicher ganz besonders?
Nein, der APA-OGM-Index ist kein Sympathiebarometer, sondern Gradmesser dafür, wie sehr oder wie wenig die Österreicherinnen und Österreicher Spitzenpolitikern vertrauen.
Und da erklimmt SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer das Siegerstockerl – Platz 3 hinter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Dritten Nationalratspräsidentin Doris Bures. Bundeskanzler Christian Stocker darf sich als bestplatzierter ÖVP-Politiker immerhin über Platz 5 freuen, während sein SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler auf Rang 27 stürzt – untertroffen nur noch von Josef Schellhorn (NEOS), Herbert Kickl und dem neuen Letzten, August Wöginger (ÖVP).
Was auffällt: Die hintersten fünf Plätze werden ausschließlich von Männern belegt. Den zahlreichen Minusmännern gegenüber stehen besonders viele Frauen, denen die Österreicher weit mehr Vertrauen schenken. Unter den „Top 10“ platzieren sich gleich sieben Frauen.
Plusfrauen statt Minusmänner: Das müsste den Parteien zu denken geben.
