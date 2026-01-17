Minusmänner müssten den Parteien zu denken geben

Er ist wahrlich kein Hansdampf in allen Gassen, keiner, der sich auf jeder Party, bei jedem Event im Glanz der Kameras sonnt. Ein junger Sonnyboy ist er schon gar nicht, dieser erzrote ältere Herr, den die breite Öffentlichkeit noch vor einem Jahr ganz und gar nicht kannte. Mittlerweile erklärt er uns regelmäßig, warum er uns tief in die Geldtaschen greift.