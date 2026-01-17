Audi im Graben: Feuerwehr befreite Unfalllenker

Um 4.30 Uhr am Samstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Unfall mit eingeklemmter Person in Köppelreith alarmiert. Wie sich herausstellte, war der Lenker des silbernen Audis von der Fahrbahn abgekommen. Die Tür wurde aufgebrochen und der Fahrer befreit.