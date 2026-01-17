Audi im Graben: Feuerwehr befreite Unfalllenker

Rauchalarm in Stiegenhaus: Kinderwagen angezündet
Anrainer evakuiert
Am frühen Samstagmorgen kam ein Pkw-Lenker in Pöllau (Steiermark) von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Einsatzkräfte konnten ihn aus dem Auto befreien.
Um 4.30 Uhr am Samstagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Unfall mit eingeklemmter Person in Köppelreith alarmiert. Wie sich herausstellte, war der Lenker des silbernen Audis von der Fahrbahn abgekommen. Die Tür wurde aufgebrochen und der Fahrer befreit.
Pkw aus Graben gezogen
Zeitgleich wurde die Unfallstelle abgesichert. Nach der Rettung der Person wurde das Fahrzeug mittels Ladekran geborgen und gesichert abgestellt. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehrkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken. Ebenfalls im Einsatz: Rotes Kreuz und Polizei.
