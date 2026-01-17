Die Gewinner und Verlierer der Bullen-Vorbereitung

Der Herbst war nicht gut, im Frühjahr soll es wieder besser laufen bei Innenverteidiger Joane Gadou. In allen drei Testspielen (Bayern, Rakow und Roter Stern) stand der Franzose in der Startelf. Trainer Thomas Letsch lobte ihn auch: „Ich denke schon, dass er das ganz gut gemacht hat, vor allem gegen die Bayern.“