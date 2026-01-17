Vorteilswelt
Trainingscamp vorbei

Die Gewinner und Verlierer der Bullen-Vorbereitung

Salzburg
17.01.2026 10:00
Edmund Baidoo (li.) zeigte in der Vorbereitung auf.
Edmund Baidoo (li.) zeigte in der Vorbereitung auf.(Bild: APA/DANIEL SCHARINGER)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Trainingslager in Belek (Tur) ist schon wieder vorbei. Der Bullen-Tross ist am Freitag wieder zurück in die Heimat geflogen. Die Augen richten sich jetzt auf das Europa-League-Spiel gegen Basel. Die „Krone“ schaut sich die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung an.

0 Kommentare

Freitag brach der gesamte Bullen-Tross seine Zelte im Trainingslager von Belek ab und reiste wieder in die Heimat. Nach einem freien Tag am Samstag beginnt Sonntag die Vorbereitung aufs erste Pflichtspiel gegen Basel am Donnerstag in der Europa League. Die „Krone“ wirft davor noch einen Blick zurück, auf die Gewinner und Verlierer der Wintervorbereitung.

Die Gewinner

Der Herbst war nicht gut, im Frühjahr soll es wieder besser laufen bei Innenverteidiger Joane Gadou. In allen drei Testspielen (Bayern, Rakow und Roter Stern) stand der Franzose in der Startelf. Trainer Thomas Letsch lobte ihn auch: „Ich denke schon, dass er das ganz gut gemacht hat, vor allem gegen die Bayern.“

Besserte sich in der Vorbereitung im Vergleich zum Herbst: Joane Gadou (re.).
Besserte sich in der Vorbereitung im Vergleich zum Herbst: Joane Gadou (re.).(Bild: GEPA)

Im Sturm scheint das Duo bestehend aus Edmund Baidoo und Karim Konate gesetzt. In allen Probegalopps standen die beiden flinken Angreifer in der Anfangsformation. Vor allem Baidoo zeigte gegen die Serben am Donnerstag in der ersten Hälfte, was er drauf hat.

Karim Konate (li., im Zweikampf mit Goalie Nikola Sarcevic) findet langsam wieder zu alter ...
Karim Konate (li., im Zweikampf mit Goalie Nikola Sarcevic) findet langsam wieder zu alter Stärker zurück.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Lesen Sie auch:
Lucas Gourna-Douath (M.) steht vor einem Absprung aus Salzburg.
Führt Gespräche
Dieser Salzburger steht kurz vor einem Wechsel
15.01.2026
Im Trainingslager
Mit Sieg im Gepäck fliegen die Bullen nach Hause
15.01.2026
Krone Plus Logo
Salzburg-Coach Letsch
„Man muss nicht immer Haar in der Suppe suchen“
13.01.2026

Die Verlierer

Maurits Kjaergaard stand nur gegen Rakow in der Startelf. Die Konkurrenz auf seiner Position ist groß. Der Däne hat definitiv das Potenzial, seine Kontrahenten auf die Bank zu versetzen, er muss es aber auch konstant zeigen.

Maurits Kjaergaard.
Maurits Kjaergaard.(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Sal)

Für „Sechser“ Mamady Diambou wäre ein Wechsel für mehr Spielzeit von Vorteil. Von der Startelf ist der Malier aktuell weit weg. Wirklich aufdrängen konnte sich der 23-Jährige während seiner Minuten am Feld auch nicht.

Mamady Diambou (re.) hat keine rosige Zukunft bei den Bullen.
Mamady Diambou (re.) hat keine rosige Zukunft bei den Bullen.(Bild: GEPA)

Spielzeit bekam auch Karim Onisiwo, in den Spielen sowie Trainings überzeugte er aber kaum. Er muss fit bleiben und sich steigern, will es der 33-Jährige seinen jüngeren Kollegen zeigen.

Salzburg

