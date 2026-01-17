Prämie nicht bezahlt: Feuerwehrauto „lahmgelegt“

In Zeiten des Sparkurses und knapper Budgets in den Gemeinden sind Einsparungen leider öfter der Fall – etwa durch Zusammenlegungen von Bereichen. In Obersiebenbrunn (NÖ) allerdings ging es um die Feuerwehr. Für ein Einsatzfahrzeug ist bereits zum zweiten Mal die Versicherung nicht eingezahlt worden.