Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Behörde rügte Gemeinde

Prämie nicht bezahlt: Feuerwehrauto „lahmgelegt“

Niederösterreich
17.01.2026 10:00
Von vier Fahrzeugen der Feuerwehr fiel eines aufgrund des nicht bezahlten Versicherungsbeitrags ...
Von vier Fahrzeugen der Feuerwehr fiel eines aufgrund des nicht bezahlten Versicherungsbeitrags aus.(Bild: FF Obersiebenbrunn)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

In Zeiten des Sparkurses und knapper Budgets in den Gemeinden sind Einsparungen leider öfter der Fall – etwa durch Zusammenlegungen von Bereichen. In Obersiebenbrunn (NÖ) allerdings ging es um die Feuerwehr. Für ein Einsatzfahrzeug ist bereits zum zweiten Mal die Versicherung nicht eingezahlt worden.

0 Kommentare

Als nach zwei Mahnungen über eine nicht bezahlte Versicherungsprämie für ein Feuerwehrfahrzeug sogar die Bezirkshauptmannschaft aktiv werden musste, um die Gemeinde zur Begleichung des Betrages zu bewegen, schrillten bei den Feuerwehrleuten in Obersiebenbrunn die Alarmglocken.

Vor allem, weil dies schon zum zweiten Mal passiert ist, wie Kommandant Leopold Brandstetter bestätigt: „Momentan ist vieles durch die politische Situation offenbar sehr schwierig.“ Er ergänzt aber, dass „man trotz der Fehler weiter ein gutes Einvernehmen mit der Gemeinde haben“ wolle.

Zitat Icon

Wir haben den Fall intern abgeklärt – das darf nicht mehr passieren. Ich habe mich bei der Feuerwehr entschuldigt.

Herbert Posch, Bürgermeister Obersiebenbrunn

Bild: Gemeinde Obersiebenbrunn

„Verkettung ungünstiger Umstände“
Bürgermeister Herbert Posch (SPÖ) bestätigt die beiden verspäteten Einzahlungen der Versicherungsprämien und führt sie auf „eine Verkettung ungünstiger Umstände in der Verwaltung zurück“. Von vier Fahrzeugen der Feuerwehr fiel aufgrund des nicht bezahlten Versicherungsbeitrags eines aus.

Lesen Sie auch:
Kommen und gehen, Wechsel und Fernbleiben: Im Gemeinderat von Obersiebenbrunn gibt es ...
Gewirr im Gemeinderat
Rücktritts-Rückzüge: Polit-Tohuwabohu im Marchfeld
17.12.2025

Wirbel um KI-Tonaufnahme
Genau zum Bereich Verwaltung geht derzeit via Internet eine sehr kritische und mehr als vier Minuten lange Sprachdatei regelrecht viral, die offensichtlich via KI generiert worden ist. „In der Politik hat man nicht nur Freunde“, schüttelt der Gemeindechef den Kopf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
224.770 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
179.031 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Niederösterreich
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
155.582 mal gelesen
Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf