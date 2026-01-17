Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flucht mit 50km/h

Sheriff legt Emu nach Verfolgung Handschellen an

Ausland
17.01.2026 06:00
Handschellen als Fußfesseln für das Federvieh
Handschellen als Fußfesseln für das Federvieh(Bild: Krone KREATIV/St. Johns County Sheriff‘s Office)
Porträt von Matthias Lassnig
Porträt von Christian Thiele
Von Matthias Lassnig und Christian Thiele

So etwas gibt es wohl auch nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten:  Mehrere Streifenwagen mit Blaulicht jagten nach eingegangenen Notrufen ein ausgebüxtes Federvieh im US-Bundesstaat Florida. Das aus Australien stammende Emu schlug wilde Haken und beschleunigte bis auf 50 km/h.

0 Kommentare

Ein privat gehaltener Emu türmte aus seinem Gehege im US-Bundesstaat Florida und hüpfte eine Überlandstraße bei St. Augustin entlang.

Gleich mehrere Autofahrer schlugen bei der Polizei Alarm, da der Riesenvogel auch auf der Fahrbahn unterwegs war. Nachdem der 911-Notruf eingegangen war, nahmen gleich mehrere Streifenwagen die Verfolgung des Tieres auf. Und die aus Australien stammenden Laufvögel forderten die Gesetzeshüter ordentlich heraus, denn sie können bis auf 50 km/h beschleunigen.

„Vogel hat mit seinen Klauen nach unseren Beamten getreten“
Auf dem offiziellen Facebook-Account des Sheriffs wird berichtet, dass der Emu zwar schnell aufgespürt werden konnte – nur, dass dieser sich seiner „Verhaftung“ mit Gewalt entzog: „Der Vogel hat ein paar Mal mit seinen Klauen nach unseren Beamten getreten und ist danach geflohen.“ In weiterer Folge konnten die Uniformierten das Tier aber schlussendlich einkreisen. In der Meldung der Gesetzeshüter hieß es weiter: „Wir haben ihn schlussendlich mit einem improvisierten Lasso eingefangen.“

Lesen Sie auch:
Eine Maus näherte sich Maxence Muzaton bei dessen Trainingsfahrt in Wengen.
Klassiker in Wengen
Tierischer Flitzer kommt Abfahrer gefährlich nahe
16.01.2026
Tierischer Einsatz
Süße Entenfamilie von Autobahn gerettet
15.05.2025
„Falsche Schlange“
Aufregung um giftige Kreuzotter in einem Reitstall
29.07.2025

„Handschellen, damit er uns nicht verletzen konnte“
Und so etwas kann es wohl auch nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten geben: Ein Sheriff legte dem Federtier Handschellen um die Fußgelenke an – Begründung: „Damit er uns mit seinen Klauen nicht verletzen konnte.“ Der unverletzte Emu wurde anschließend von seiner Besitzerin abgeholt und nach Hause gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf