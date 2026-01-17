Sheriff legt Emu nach Verfolgung Handschellen an

„Vogel hat mit seinen Klauen nach unseren Beamten getreten“

Auf dem offiziellen Facebook-Account des Sheriffs wird berichtet, dass der Emu zwar schnell aufgespürt werden konnte – nur, dass dieser sich seiner „Verhaftung“ mit Gewalt entzog: „Der Vogel hat ein paar Mal mit seinen Klauen nach unseren Beamten getreten und ist danach geflohen.“ In weiterer Folge konnten die Uniformierten das Tier aber schlussendlich einkreisen. In der Meldung der Gesetzeshüter hieß es weiter: „Wir haben ihn schlussendlich mit einem improvisierten Lasso eingefangen.“