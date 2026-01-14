Salzburg bleibt auf Millionenkosten sitzen

Der Patientenaustausch mit anderen Bundesländern kommt auch Salzburg teuer zu stehen. 21.283 Patienten aus anderen Bundesländern wurden 2024 in Salzburger Krankenhäusern behandelt. Die größte Gruppe sind unsere oberösterreichischen Nachbarn. 11.924 Menschen aus dem nördlichen Nachbarbundesland wählten ein Salzburger Krankenhaus. Die größte Bedeutung kommt da dem Landesklinikum als Zentralspital zu.