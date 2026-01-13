Türke attackierte Österreicher mit Küchenmesser

Am 12. Jänner kam es gegen 16.10 Uhr im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Hallein zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Aus bislang unbekannter Ursache eskalierte ein Streit zwischen einem 40-jährigen türkischen Staatsangehörigen und einem 36-jährigen Österreicher.
Im Zuge der Konfrontation hat der 40-Jährige zu einem Küchenmesser gegriffen und seinen Kontrahenten damit attackiert. Der 36-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste medizinisch versorgt werden.
Auch der mutmaßliche Angreifer wurde bei dem Vorfall verletzt und zog sich Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu. Wie es zu der Eskalation kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
Der 40-jährige Türke wurde nach Abschluss der ersten Erhebungen auf freiem Fuß angezeigt.
