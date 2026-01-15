Mann in Wien attackiert: Gesicht aufgeschlitzt

Blutige Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten ab. Gegen zwei Uhr früh wurde die Polizei wegen eines wilden Raufhandels alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Ein 22-jähriger Mann stand mit einer Schnittwunde im Gesicht vor den Polizisten.
Der junge Mann berichtete, kurz zuvor von sechs unbekannten Männern in der Quellenstraße angesprochen worden zu sein. Die Gruppe forderte Bargeld – doch das Opfer weigerte sich. Daraufhin eskalierte die Situation: Einer der Täter zog plötzlich ein Messer und fügte dem 22-Jährigen eine blutige Verletzung oberhalb des Auges zu.
Fahndung nach Gruppe ohne Erfolg
Anschließend flüchtete die Gruppe ohne Beute in Richtung Viktor-Adler-Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital eingeliefert.
Nun ermittelt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, auf Hochtouren. Die Polizei bittet um Hinweise – auch anonym – in jeder Polizeiinspektion oder unter 01-31310-57800.
