Mann in Wien attackiert: Gesicht aufgeschlitzt

Blutige Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten ab. Gegen zwei Uhr früh wurde die Polizei wegen eines wilden Raufhandels alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, bot sich ihnen ein schockierendes Bild: Ein 22-jähriger Mann stand mit einer Schnittwunde im Gesicht vor den Polizisten.