Enthüllt! So feierte Kate ihren 44. Geburtstag

In der letzten Woche ist Kate 44 Jahre alt geworden. Jetzt wurde enthüllt, wie die Prinzessin von Wales ihren besonderen Tag gefeiert hat.
Hinter Kate liegt keine einfache Zeit: 2024 wurde bei der Ehefrau von Prinz William Krebs diagnostiziert, die Prinzessin von Wales musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Vor fast genau einem Jahr die schöne Botschaft: Kate ist krebsfrei!
Treffen mit Mama und Schwester
Wohl auch deshalb zeigte sich Kate zu ihrem 44. Geburtstag, den sie am 9. Jänner begangen hatte, nachdenklich, aber vor allem „zutiefst dankbar“. Und wohl auch deshalb hatte sich die Dreifach-Mama zu ihrem Ehrentag gegen eine große Party entschieden und stattdessen ganz entspannt gefeiert, wie die „Daily Mail“ herausgefunden hat.
Demnach traf sich Kate an ihrem Ehrentag mit den zwei Menschen, die ihr neben ihrem Ehemann und ihren drei Kindern wohl besonders am Herzen liegen: mit Mama Carole und mit ihrer Schwester Pippa.
Gemeinsam besuchte das Trio ein kleines Bistro in Hungerford, einem Städtchen in der Grafschaft Berkshire – für ein Mittagessen in „entspannter und unbeschwerter Atmosphäre“ und vor allem „ganz in Ruhe“, wie die britische Zeitung schrieb.
„Sie war überaus charmant“
Mitarbeiter verrieten indes begeistert: „Wir hatten das große Vergnügen, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen.“ Und Kate hat wie immer einen guten Eindruck hinterlassen. „Sie war überaus charmant, liebenswürdig und in Wirklichkeit genauso strahlend, wie man sie sich vorstellt“, schwärmten diese von der Princess of Wales.
Mit diesem Posting verriet das Bistro in Hungerford, dass sie letzte Woche Kate mit ihrer Mama und ihrer Schwester bei sich begrüßen durften:
Auf Facebook teilte das Lokal stolz die Nachricht über den Besuch der künftigen Königin. Es sei ein „wirklich magischer Moment“ für das kleine Bistro gewesen, „einer, den wir nicht vergessen werden“, hieß es dort.
Zukünftiges Königspaar
Kate gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien. „Es könnte sein, dass es, wenn William und Catherine König und Königin sind, in mancherlei Hinsicht eher so etwas wie eine gemeinsame Monarchie ist – zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft“, sagte Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner von der Londoner Universität Royal Holloway der Deutschen Presse-Agentur.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.