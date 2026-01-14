Enthüllt! So feierte Kate ihren 44. Geburtstag

Treffen mit Mama und Schwester

Wohl auch deshalb zeigte sich Kate zu ihrem 44. Geburtstag, den sie am 9. Jänner begangen hatte, nachdenklich, aber vor allem „zutiefst dankbar“. Und wohl auch deshalb hatte sich die Dreifach-Mama zu ihrem Ehrentag gegen eine große Party entschieden und stattdessen ganz entspannt gefeiert, wie die „Daily Mail“ herausgefunden hat.