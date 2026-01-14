Vorteilswelt
„Magischer Moment“

Enthüllt! So feierte Kate ihren 44. Geburtstag

Royals
14.01.2026 17:00
Prinzessin Kate wurde in der letzten Woche 44 Jahre alt. Jetzt wurde enthüllt, wie sie ihren ...
Prinzessin Kate wurde in der letzten Woche 44 Jahre alt. Jetzt wurde enthüllt, wie sie ihren Geburtstag feierte.(Bild: AP/Isabel Infantes)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

In der letzten Woche ist Kate 44 Jahre alt geworden. Jetzt wurde enthüllt, wie die Prinzessin von Wales ihren besonderen Tag gefeiert hat.

0 Kommentare

Hinter Kate liegt keine einfache Zeit: 2024 wurde bei der Ehefrau von Prinz William Krebs diagnostiziert, die Prinzessin von Wales musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Vor fast genau einem Jahr die schöne Botschaft: Kate ist krebsfrei!

Treffen mit Mama und Schwester
Wohl auch deshalb zeigte sich Kate zu ihrem 44. Geburtstag, den sie am 9. Jänner begangen hatte, nachdenklich, aber vor allem „zutiefst dankbar“. Und wohl auch deshalb hatte sich die Dreifach-Mama zu ihrem Ehrentag gegen eine große Party entschieden und stattdessen ganz entspannt gefeiert, wie die „Daily Mail“ herausgefunden hat.

Prinzessin Kate traf sich an ihrem Geburtstag mit ihrer Mama und ihrer Schwester in einem ...
Prinzessin Kate traf sich an ihrem Geburtstag mit ihrer Mama und ihrer Schwester in einem Bistro.(Bild: AFP/ISABEL INFANTES)

Demnach traf sich Kate an ihrem Ehrentag mit den zwei Menschen, die ihr neben ihrem Ehemann und ihren drei Kindern wohl besonders am Herzen liegen: mit Mama Carole und mit ihrer Schwester Pippa.

Gemeinsam besuchte das Trio ein kleines Bistro in Hungerford, einem Städtchen in der Grafschaft Berkshire – für ein Mittagessen in „entspannter und unbeschwerter Atmosphäre“ und vor allem „ganz in Ruhe“, wie die britische Zeitung schrieb.

„Sie war überaus charmant“
Mitarbeiter verrieten indes begeistert: „Wir hatten das große Vergnügen, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen.“ Und Kate hat wie immer einen guten Eindruck hinterlassen. „Sie war überaus charmant, liebenswürdig und in Wirklichkeit genauso strahlend, wie man sie sich vorstellt“, schwärmten diese von der Princess of Wales. 

Mit diesem Posting verriet das Bistro in Hungerford, dass sie letzte Woche Kate mit ihrer Mama und ihrer Schwester bei sich begrüßen durften:

Auf Facebook teilte das Lokal stolz die Nachricht über den Besuch der künftigen Königin. Es sei ein „wirklich magischer Moment“ für das kleine Bistro gewesen, „einer, den wir nicht vergessen werden“, hieß es dort.

Lesen Sie auch:
Das Königshaus feiert Prinzessin Kates Geburtstag. Sie selbst meldete sich mit einem emotionalen ...
Berührende Botschaft
Kate an ihrem 44. Geburtstag „zutiefst dankbar“
09.01.2026

Zukünftiges Königspaar
Kate gehört mittlerweile zu den beliebtesten Royals in Großbritannien. „Es könnte sein, dass es, wenn William und Catherine König und Königin sind, in mancherlei Hinsicht eher so etwas wie eine gemeinsame Monarchie ist – zumindest, was die öffentliche Wahrnehmung betrifft“, sagte Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner von der Londoner Universität Royal Holloway der Deutschen Presse-Agentur.

