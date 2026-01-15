22-Jähriger bedroht Ex-Freundin (25) mit Tod

Schon wieder ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Denn ein 22-Jähriger lauerte am Mittwoch seiner Ex-Freundin (25) im Stiegenhaus auf, drängte sie wieder in ihre Wohnung und bedrohte sie mit dem Umbringen.
Der gefährliche Vorfall spielte sich gegen 14.30 Uhr in der Leopoldstadt ab. Dort zwang der Verdächtige die 25-Jährige, die gerade umziehen wollte, ihm ihre neue Adresse zu nennen. Außerdem verwüstete er das Wohnzimmer und beschädigte mehrere Möbel.
Frau alarmierte Nachbar
Der Frau gelang es schließlich, mit ihrem Handy einen Nachbarn zu alarmieren, der umgehend den Polizeinotruf alarmierte. Als Beamte wenig später eintrafen, zeigte sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv, beschimpfte die Einsatzkräfte und versuchte mehrmals zu flüchten. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.
Anzeige auf freiem Fuß
Gegen den 22-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Außerdem wurde ein Pfefferspray sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß wegen mehrerer Delikte angezeigt – darunter Hausfriedensbruch, schwere Nötigung, gefährliche Drohung und beharrliche Verfolgung.
