Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Allrounder reist ab

Magen-Darm-Grippe! Schwarz lässt Wengen-Rennen aus

Ski Alpin
15.01.2026 12:21
Marco Schwarz reist aus Wengen ab.
Marco Schwarz reist aus Wengen ab.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Allrounder Marco Schwarz muss die alpinen Lauberhorn-Rennen in Wengen zur Gänze auslassen. Der zuletzt nach dem Adelboden-Wochenende von einer Magen-Darm-Grippe geschwächte Kärntner erlitt in der Nacht auf Donnerstag einen gesundheitlichen Rückschlag, grippebedingt tritt er daher weder im Super-G am Freitag noch im Slalom am Sonntag an. 

0 Kommentare

Die Abfahrt am Samstag war für ihn schon vorher kein Thema gewesen. Schwarz will noch am Donnerstag abreisen.

Lesen Sie auch:
Arnaud Boisset wird in Wengen nicht an den Start gehen.
„Chance nicht genutzt“
Saalbach-Dritter aus Wengen-Kader gestrichen
15.01.2026
Olympia-„Schwachsinn“
Trainer sauer: „Diese Regel geht am Thema vorbei!“
15.01.2026

Am Mittwoch war der 30-Jährige hinsichtlich seines Antretens noch zuversichtlich gewesen. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, doch es geht schon deutlich besser“, erklärte der Sieger des Super-G von Livigno. Auch ein Antreten im Donnerstag-Abfahrtstraining ließ er sich da noch offen, die erste Einheit hatte er am Dienstag aber bereits ausgelassen. Nun konzentriert sich Schwarz auf den Weltcup-Höhepunkt nächste Woche in Kitzbühel, wo ab Freitag ebenfalls Super-G, Abfahrt und Slalom auf dem Programm stehen. Unmittelbar danach geht es für Riesentorlauf und Slalom nach Schladming.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
445.374 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
176.128 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.291 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Ski Alpin
Starkes Ausrufezeichen
ÖSV-Dame rast im 1. Abfahrtstraining allen davon
Allrounder reist ab
Magen-Darm-Grippe! Schwarz lässt Wengen-Rennen aus
Vonn und Shiffrin
Traum-Duo bei Olympia? „Das wäre aufregend!“
Abfahrtsklassiker
Jetzt LIVE: Der Stand im zweiten Wengen-Training
„Chance nicht genutzt“
Saalbach-Dritter aus Wengen-Kader gestrichen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf