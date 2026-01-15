Lange Sperre für Norwegens Betreuer-Trio

Im Manipulationsskandal um Norwegens Skispringer bei den nordischen Weltmeisterschaften 2025 in Trondheim ist ein Betreuertrio für 18 Monate gesperrt worden. Zudem sind 5.000 Franken (ca. 5.350 Euro) der Verfahrenskosten zu zahlen. Laut Ethikkommission (FEC) des Weltverbands (FIS) wird Cheftrainer Magnus Brevig, Assistenzcoach Thomas Lobben und mit Adrian Livelten noch einem Mitglied des Betreuerstabs die seit 12. März gelaufene Zeit der vorläufigen Suspendierung angerechnet.