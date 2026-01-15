Traum-Duo bei Olympia? „Das wäre aufregend!“

Bei der Ski-WM in Saalbach im vergangenen Jahr waren die beiden nicht gemeinsam an den Start gegangen. Das könnte sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. Februar bis 22. Februar) nun ändern. „Es wäre mir eine Ehre, egal, mit wem aus dem Team zu fahren. Es ist eine tolle Möglichkeit, aber wenn es so sein sollte, wäre es mit Lindsey eine ziemlich aufregende Paarung“, sagt Mikaela Shiffrin, die im Slalom einmal mehr den Ton angibt, im ORF-Interview. In der Abfahrt ist aktuell Vonn das Maß aller Dinge.