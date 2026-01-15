Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vonn und Shiffrin

Traum-Duo bei Olympia? „Das wäre aufregend!“

Ski Alpin
15.01.2026 12:20
Lindsey Vonn (li.) und Mikaela Shiffrin
Lindsey Vonn (li.) und Mikaela Shiffrin(Bild: AP/Alessandro Trovati)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Endlich! Bei den Olympischen Spielen im Februar könnte es beim Kampf um Edelmetall in der Team-Kombination aus Abfahrt und Slalom zum Traum-Duo aus Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn kommen.

0 Kommentare

Bei der Ski-WM in Saalbach im vergangenen Jahr waren die beiden nicht gemeinsam an den Start gegangen. Das könnte sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. Februar bis 22. Februar) nun ändern. „Es wäre mir eine Ehre, egal, mit wem aus dem Team zu fahren. Es ist eine tolle Möglichkeit, aber wenn es so sein sollte, wäre es mit Lindsey eine ziemlich aufregende Paarung“, sagt Mikaela Shiffrin, die im Slalom einmal mehr den Ton angibt, im ORF-Interview. In der Abfahrt ist aktuell Vonn das Maß aller Dinge.

„Wir werden sehen, jeder muss bis dahin seinen Job machen, und dann schauen wir weiter“, so Shiffrin. Die US-Damen präsentieren sich in der laufenden Saison jedenfalls bärenstark. „Unser Team ist einfach der Hammer“, betont die 30-Jährige, die zuletzt den Sieg beim Nachtslalom in Flachau holen konnte.

Lesen Sie auch:
Mikaela Shiffrin war über ihre eigene Fahrtgeschwindigkeit überrascht.
Augen zu während Fahrt
Shiffrin verrät: „Hab gehofft, dass es vorbei ist“
14.01.2026
6. Sieg für Shiffrin
Nur US-Girls beim Nightrace besser als ÖSV-Ass
13.01.2026

Kein Zickenkrieg
In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, Vonn und Shiffrin sollen sich vereinfacht gesagt gar nicht verstehen, sich gegenseitig die Nummer-1-Position im US-Ski-Team neidig sein. „Unser Verhältnis ist überhaupt nicht schlecht“, konterte jedoch Vonn vor rund einem Monat. Sie habe vielmehr viel Respekt vor Shiffrin und davor, was diese während ihrer Karriere erreicht habe.

Und die nicht zustande gekommene gemeinsame Teilnahme an der Team-Kombi von Saalbach? „Das war nur eine schlechte Kommunikation mit dem Team – nicht mit ihr“, so Vonn. Die verpasste gemeinsame Kombi können die US-Stars nun bei den Olympischen Spielen nachholen – zur großen Freude der Ski-Fans. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
445.374 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
176.128 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.291 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Ski Alpin
Training in Tarvisio
ÖSV-Speeddamen setzen kräftiges Ausrufezeichen
Allrounder reist ab
Magen-Darm-Grippe! Schwarz lässt Wengen-Rennen aus
Vonn und Shiffrin
Traum-Duo bei Olympia? „Das wäre aufregend!“
Abfahrtsklassiker
Jetzt LIVE: Der Stand im zweiten Wengen-Training
„Chance nicht genutzt“
Saalbach-Dritter aus Wengen-Kader gestrichen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf