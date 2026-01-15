Traum-Duo bei Olympia? „Das wäre aufregend!“

Endlich! Bei den Olympischen Spielen im Februar könnte es beim Kampf um Edelmetall in der Team-Kombination aus Abfahrt und Slalom zum Traum-Duo aus Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn kommen.
Bei der Ski-WM in Saalbach im vergangenen Jahr waren die beiden nicht gemeinsam an den Start gegangen. Das könnte sich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. Februar bis 22. Februar) nun ändern. „Es wäre mir eine Ehre, egal, mit wem aus dem Team zu fahren. Es ist eine tolle Möglichkeit, aber wenn es so sein sollte, wäre es mit Lindsey eine ziemlich aufregende Paarung“, sagt Mikaela Shiffrin, die im Slalom einmal mehr den Ton angibt, im ORF-Interview. In der Abfahrt ist aktuell Vonn das Maß aller Dinge.
„Wir werden sehen, jeder muss bis dahin seinen Job machen, und dann schauen wir weiter“, so Shiffrin. Die US-Damen präsentieren sich in der laufenden Saison jedenfalls bärenstark. „Unser Team ist einfach der Hammer“, betont die 30-Jährige, die zuletzt den Sieg beim Nachtslalom in Flachau holen konnte.
Kein Zickenkrieg
In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, Vonn und Shiffrin sollen sich vereinfacht gesagt gar nicht verstehen, sich gegenseitig die Nummer-1-Position im US-Ski-Team neidig sein. „Unser Verhältnis ist überhaupt nicht schlecht“, konterte jedoch Vonn vor rund einem Monat. Sie habe vielmehr viel Respekt vor Shiffrin und davor, was diese während ihrer Karriere erreicht habe.
Und die nicht zustande gekommene gemeinsame Teilnahme an der Team-Kombi von Saalbach? „Das war nur eine schlechte Kommunikation mit dem Team – nicht mit ihr“, so Vonn. Die verpasste gemeinsame Kombi können die US-Stars nun bei den Olympischen Spielen nachholen – zur großen Freude der Ski-Fans.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.