ÖSV-Dame rast im 1. Abfahrtstraining allen davon

Am Freitag steht in Tarvisio noch ein weiteres Abfahrtstraining auf dem Programm. Am Samstag (10.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) folgt dann die Abfahrt, ehe am Sonntag (11.15 Uhr) der Super-G über die Bühne geht. Die Formkurve der ÖSV-Damen zeigt jedenfalls klar nach oben.