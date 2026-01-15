Vorteilswelt
Starkes Ausrufezeichen

ÖSV-Dame rast im 1. Abfahrtstraining allen davon

Ski Alpin
15.01.2026 12:46
Nina Ortlieb war im ersten Abfahrtstraining in Tarvisio die Schnellste.
Nina Ortlieb war im ersten Abfahrtstraining in Tarvisio die Schnellste.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichischen Ski-Damen haben im ersten Abfahrtstraining in Tarvisio (Italien) ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt. Allen voran Nina Ortlieb, die der Konkurrenz regelrecht davonfuhr und sich klar die Trainingsbestzeit sicherte.

Ortlieb war auf der anspruchsvollen Strecke um rund sieben Zehntelsekunden schneller als die zweitplatzierte Deutsche Kira Weidle-Winkelmann. Ebenfalls stark präsentierte sich Cornelia Hütter, die als Dritte ein weiteres rot-weiß-rotes Spitzenergebnis beisteuerte.

Hier das Ergebnis im Detail:

(Bild: live.fis-ski.com/)

Vier ÖSV-Damen in Top Ten
Auch dahinter zeigte sich das ÖSV-Team geschlossen stark: Mirjam Puchner klassierte sich auf Rang fünf, Ariane Rädler wurde Achte. Insgesamt ein mehr als gelungener Trainingsauftakt für Österreichs Speed-Damen.

Am Freitag steht in Tarvisio noch ein weiteres Abfahrtstraining auf dem Programm. Am Samstag (10.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) folgt dann die Abfahrt, ehe am Sonntag (11.15 Uhr) der Super-G über die Bühne geht. Die Formkurve der ÖSV-Damen zeigt jedenfalls klar nach oben.

