Dank Varga-Transfer

Heimischer Viertligist casht wohl mehr als 100.000

Fußball National
10.01.2026 12:30
Jubel bei Barnabas Varga. Auch bei seinem Ex-Klub?
Jubel bei Barnabas Varga. Auch bei seinem Ex-Klub?(Bild: AFP/JOHAN EYCKENS)

Als Jugendlicher zu klein, bei Mattersburg und Lafnitz ohne echter Chance. Doch Barnabas Varga zählt heute – statistisch gesehen – zu den gefährlichsten Stürmern Europas. Der Transfer zu AEK Athen könnte seinem Ex-Klub Eberau einen Geldsegen bringen. In der „Krone“ blicken die Verantwortlichen des Burgenlandligisten auf erfolgreiche Jahre mit dem ungarischen Knipser zurück.

Welcome, Barnabas! AEK Athen begrüßte seinen neuen Stürmer auf Social Media, die User-Kommentare waren mit Feuer- und Zielscheiben-Emojis übersät. Die Vorfreude auf den Super-Knipser ist riesig, der griechische Traditionsklub eiste ihn von Ferencváros (Ung) los, überwies rund 4,5 Millionen Euro nach Budapest.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
