Heimischer Viertligist casht wohl mehr als 100.000

Als Jugendlicher zu klein, bei Mattersburg und Lafnitz ohne echter Chance. Doch Barnabas Varga zählt heute – statistisch gesehen – zu den gefährlichsten Stürmern Europas. Der Transfer zu AEK Athen könnte seinem Ex-Klub Eberau einen Geldsegen bringen. In der „Krone“ blicken die Verantwortlichen des Burgenlandligisten auf erfolgreiche Jahre mit dem ungarischen Knipser zurück.