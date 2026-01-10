Rekordgewinn für Rüstungsbranche

Das ist kein Zufall: Die militärischen Auseinandersetzungen beunruhigen Milliarden Menschen – und die Rüstungsindustrie boomt wie nie zuvor. Die Umsätze der wichtigsten Rüstungskonzerne sind rasant gestiegen, die Aktienkurse zischen ab wie Raketen: Sogar in Deutschland ist der Wert der Rheinmetall-Aktie in den letzten fünf Jahren um 2008 Prozent gestiegen, allein 2025 waren es 187 Prozent.