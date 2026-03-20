LIVESTREAM: Kalsdorf trifft auf Deutschlandsberg

Spitzenspiel in der Regionalliga Mitte – Deutschlandsberg muss zum Voitsberg-Verfolger Kalsdorf! Bei einer Niederlage wäre die Schirgi-Elf endgültig aus dem Titelrennen. Die Deutschlandsberger kommen mit breiter Brust und seit acht Spielen ungeschlagen nach Kalsdorf. Ab 18.55 Uhr zeigen wir dieses Spiel live. Kommentator ist Martin Löscher.