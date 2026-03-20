FIFA beschließt Frauenquote bei Turnieren

Der Weltverband schreibt auch vor, dass künftig mindestens ein Mitglied der medizinischen Abteilung weiblich sein muss. Zudem müssen auf der Bank mindestens zwei Frauen als Mitglieder des offiziellen Stabs sitzen. Der Vorstoß soll laut FIFA unter anderem dazu führen, dass mehr Trainerinnen in Führungspositionen kommen. Bei der Frauen-WM 2023 waren lediglich zwölf der 32 Teamchefs weiblich.