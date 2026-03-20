Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das absolute Minimum“

FIFA beschließt Frauenquote bei Turnieren

Frauenfußball
20.03.2026 16:28
Der Weltverband führt eine Trainerinnen-Quote für seine Frauen-Turniere ein (Symbolbild).
Der Weltverband führt eine Trainerinnen-Quote für seine Frauen-Turniere ein (Symbolbild).(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die FIFA führt eine Trainerinnen-Quote für seine Frauen-Turniere ein. So muss schon bei der nächsten Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien entweder der Chefcoach oder dessen Assistenz weiblich sein, wie der FIFA-Rat beschloss.

0 Kommentare

Die Regelung gilt auch für den Nachwuchsbereich. Erstmals umgesetzt werden soll die neue Richtlinie bei der WM der U20-Juniorinnen im September in Polen.

(Bild: AP)

Der Weltverband schreibt auch vor, dass künftig mindestens ein Mitglied der medizinischen Abteilung weiblich sein muss. Zudem müssen auf der Bank mindestens zwei Frauen als Mitglieder des offiziellen Stabs sitzen. Der Vorstoß soll laut FIFA unter anderem dazu führen, dass mehr Trainerinnen in Führungspositionen kommen. Bei der Frauen-WM 2023 waren lediglich zwölf der 32 Teamchefs weiblich.

Infantino: Neue Vorgaben „das absolute Minimum“
Die neuen Vorgaben seien für ihn „das absolute Minimum“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wenn es nach mir ginge, wäre ich noch weiter gegangen. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger, konkreter Schritt, um die Präsenz von Frauen bei Wettbewerben im Frauenfußball zu stärken.“

Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AFP/APA/Frederic J. BROWN)

Für den ÖFB bedeutet die neue Regelung keine Notwendigkeit zum Nachschärfen. Sowohl im A-Team als auch in der U19- und U17-Auswahl werden die geforderten Quoten bereits erfüllt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
20.03.2026 16:28
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.345 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
165.451 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.574 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1962 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Frauenfußball
Krone Plus Logo
Vertrag liegt vor
FC Wacker-Boss Rauch: „Wir sind uns mit ihm einig“
Mission Aufstieg
„Dieser Verein gehört wieder in die 2. Liga“
Horn statt Krems
Rasen oder Urlaub als Grund? Eröffnung abgesagt!
Am 17. April
Wiener Sportclub muss Stadioneröffnung verschieben
3. Liga Ost:
FavAC dreht Spiel – Leobendorf verliert erneut!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf