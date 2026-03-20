Teamchef Wheatley verlässt Audi nach zwei Rennen

Das neue Formel-1-Werksteam von Audi muss sich schon nach zwei Saisonrennen einen neuen Teamchef suchen. Der Brite Jonathan Wheatley werde den Rennstall mit sofortiger Rennstall aus persönlichen Gründen verlassen, bestätigte der deutsche Autobauer entsprechende Gerüchte, über die sportkrone.at bereits am Donnerstag berichtet hatte.
Mattia Binotto, Leiter des Formel-1-Projekts von Audi, werde nun auch die Aufgaben des Teamchefs übernehmen. Der 56-Jährige war auch schon Teamchef bei Ferrari.
Der Abschied von Wheatley trifft Audi mitten im weiteren Aufbauprozess des Teams. Der 58-Jährige hatte das Amt vor knapp einem Jahr übernommen, als der Rennstall noch unter dem vorherigen Namen Sauber unterwegs war. Davor hatte Wheatley lange für Red Bull gearbeitet und in verschiedenen Führungspositionen WM-Titel mit dem Team gefeiert.
Wechselt Wheatley zu Aston Martin?
Spekuliert wird, dass er zum Konkurrenten Aston Martin wechselt und dort die Aufgaben von Adrian Newey als Teamchef übernimmt. Bei dem Team konnte in dieser Saison wegen Problemen mit Motorenpartner Honda noch keiner der beiden Piloten ein Rennen zu Ende fahren. Der in der Formel 1 als Design-Genie verehrte Newey soll sich daher noch mehr auf die Entwicklung eines konkurrenzfähigen Wagens konzentrieren.
Mercedes indes gab ebenfalls eine Umstrukturierung bekannt. Bradley Lord, langjähriger Pressechef des Rennstalls, wird ab sofort als stellvertretender Teamchef neben Teamchef und Geschäftsführer Toto Wolff arbeiten. Man reagiere damit auf die kontinuierlich gestiegenen Anforderungen innerhalb der Branche.
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