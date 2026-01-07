Vorteilswelt
Im Dezember gesunken

Inflation liegt erstmals seit Juli unter 4 Prozent

Wirtschaft
07.01.2026 09:13
Im Dezember gab es leichte Entspannung fürs Geldbörserl.
Im Dezember gab es leichte Entspannung fürs Geldbörserl.(Bild: Malena Brenek)

Die Inflationsrate für Dezember 2025 beträgt 3,8 Prozent. Das ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria. Damit liegt die Teuerung in Österreich erstmals seit Juli 2025 unter vier Prozent.

Dämpfend auf die Inflation wirkten nach drei Monaten die Treibstoffpreise. Daher schwächte sich der Preisauftrieb bei der Energie zum Jahresende hin ab. Strom blieb hingegen weiter teuer. Im Schnitt legten die Energiepreise im Dezember um 9,0 Prozent zu, nach einem Plus von 10,9 Prozent im November.

Dienstleistungen bleiben größter Preistreiber
Kräftigster Preistreiber war erneut der Dienstleistungsbereich. Hier stiegen die Preise im Dezember um 4,4 Prozent, und damit fast genauso stark wie im November mit einem Plus von 4,5 Prozent.

„Bei Nahrungsmitteln, Tabak, Alkohol verstärkte sich der Preisauftrieb. Hier gab es im Dezember mit plus 4,1 Prozent einen überdurchschnittlichen Preiszuwachs, nach einem Plus von 3,6 Prozent im November“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria in einer Aussendung.

Lesen Sie auch:
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Sorgen wachsen
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
06.01.2026
„Preise werden sinken“
3-Punkte-Plan: So will Regierung Strom verbilligen
16.12.2025
Inflation sinkt 2026
Wachstumsprognose lässt leichte Hoffnung aufkeimen
19.12.2025

Viel niedrigere Inflation in Deutschland
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in ihrer Geldpolitik eine Inflation von zwei Prozent an. In den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland und Frankreich, lag sie im Dezember darunter. In Frankreich sank sie auf 0,7 Prozent, in Deutschland auf 1,8 Prozent.

