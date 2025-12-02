Inflation im November mit 4,1 Prozent weiter hoch

Dienstleistungen größter Preistreiber

Kräftigster Preistreiber war jedoch erneut der Dienstleistungsbereich. Hier gab es laut Lenk einen Preiszuwachs von 4,5 Prozent. Im Oktober hatten die Dienstleistungspreise um 4,6 Prozent zugelegt. Die Preise für Industriegüter bleiben mit einem Plus von 1,3 Prozent konstant moderat. Die sogenannte Kerninflation, welche die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, verharrte im November bei 3,4 Prozent.