Großeinsatz! Gartenhaus wurde zum Raub der Flammen

Zu einem nächtlichen Einsatz mussten die Florianijünger aus Vomp (Tiroler Bezirk Schwaz) in der Nacht auf Freitag ausrücken. Ein Gartenhaus stand in Flammen. Das Feuer drohte, auf andere Gebäude zu übergreifen.
In der Nacht auf Freitag heulten in Vomp die Sirenen auf! Ein hölzernes Gartenhaus auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet stand in Brand. Die große Gefahr bei dem Einsatz: die verdichtete Bauweise in der Gegend sowie die Nähe zu anderen Gebäuden.
Durch Flammenschein geweckt
Das Ehepaar, ein Einheimischer (48) und seine ungarische Frau (40), schlief zu diesem Zeitpunkt im ersten Stock des Gebäudes und wurde durch den Flammenschein geweckt. Umgehend verständigten sie die Feuerwehr und versuchten zunächst selbst, das Feuer mit einem Feuerlöscher und dem Gartenschlauch zu löschen. Erfolglos!
Wenig Minuten später traf die Freiwillige Feuerwehr Vomp ein. Diese versuchte zunächst, ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern, was schließlich auch gelang. Das Gartenhaus selbst wurde völlig zerstört.
Auch Autos beschädigt
Das Ehepaar blieb bei dem Brand glücklicherweise unverletzt. „Durch die Hitze der Flammen wurden zwei daneben geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt“, heißt es seitens der Polizei. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Entsprechende Ermittlungen laufen.
Im Einsatz standen rund 40 Feuerwehrleute, das Rote Kreuz sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Schwaz.
