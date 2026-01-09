Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Autos beschädigt

Großeinsatz! Gartenhaus wurde zum Raub der Flammen

Tirol
09.01.2026 10:28
Das Gartenhaus wurde zum Raub der Flammen.
Das Gartenhaus wurde zum Raub der Flammen.(Bild: ZOOM Tirol)

Zu einem nächtlichen Einsatz mussten die Florianijünger aus Vomp (Tiroler Bezirk Schwaz) in der Nacht auf Freitag ausrücken. Ein Gartenhaus stand in Flammen. Das Feuer drohte, auf andere Gebäude zu übergreifen.

0 Kommentare

In der Nacht auf Freitag heulten in Vomp die Sirenen auf! Ein hölzernes Gartenhaus auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet stand in Brand. Die große Gefahr bei dem Einsatz: die verdichtete Bauweise in der Gegend sowie die Nähe zu anderen Gebäuden.

Durch Flammenschein geweckt
Das Ehepaar, ein Einheimischer (48) und seine ungarische Frau (40), schlief zu diesem Zeitpunkt im ersten Stock des Gebäudes und wurde durch den Flammenschein geweckt. Umgehend verständigten sie die Feuerwehr und versuchten zunächst selbst, das Feuer mit einem Feuerlöscher und dem Gartenschlauch zu löschen. Erfolglos!

Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.
Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Wenig Minuten später traf die Freiwillige Feuerwehr Vomp ein. Diese versuchte zunächst, ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern, was schließlich auch gelang. Das Gartenhaus selbst wurde völlig zerstört.

Zitat Icon

Durch die Hitze der Flammen wurden zwei daneben geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Die Polizei

Auch Autos beschädigt
Das Ehepaar blieb bei dem Brand glücklicherweise unverletzt. „Durch die Hitze der Flammen wurden zwei daneben geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt“, heißt es seitens der Polizei. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Entsprechende Ermittlungen laufen.

Im Einsatz standen rund 40 Feuerwehrleute, das Rote Kreuz sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Schwaz.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf