Teenie-Star Stacie Orrico erhebt schwere Vorwürfe

Sie war einer der großen Popstars der frühen 2000er-Jahre: Sängerin Stacie Orrico (39), bekannt für Ohrwürmer wie „(There’s Gotta Be) More to Life“ und „Stuck“, sorgt nun mit schweren Anschuldigungen für Schlagzeilen. In Los Angeles hat sie Klage gegen ihren früheren Manager sowie mehrere Musikfirmen eingebracht. Der Vorwurf: jahrelanger sexueller Missbrauch während ihrer Minderjährigkeit – und ein Umfeld, das weggesehen haben soll.
Laut ihrer Klage soll der schwere Missbrauch begonnen haben, als Orrico erst 14 Jahre alt war. Über mehrere Jahre hinweg habe ihr damaliger Manager sie auf Geschäftsreisen sexuell missbraucht.
Massive seelische Folgen
Besonders brisant: Verantwortliche im Management und bei den Labels sollen Warnsignale bewusst ignoriert und aktiv weggesehen haben. Eine Begleitperson, die Sorgen über die Nähe zwischen dem Manager und der minderjährigen Sängerin äußerte, sei damals entlassen worden.
Statt einzugreifen, habe man laut Orrico versucht, die Situation intern ruhigzustellen, um das Image der „braven christlichen Künstlerin“ und lukrative Einnahmen nicht zu gefährden.
„Hat Jahre gedauert“
„Die Musikindustrie hat mich als kleines Mädchen nicht geschützt. Es hat Jahre gedauert, bis ich stark genug war – aber jetzt bin ich bereit, für jeden jungen und unschuldigen Menschen zu kämpfen, der in der Musikbranche oder in der Kirche missbraucht wurde oder weiterhin wird“, erklärte Orrico in einem Statement gegenüber dem People-Magazin.
Sängerin Stacie Orrico (39)
Frühe Gesangskarriere
Die Sängerin startete ihre Karriere bereits als Zwölfjährige, nachdem sie einen christlichen Nachwuchswettbewerb gewonnen und das Interesse des späteren Managers geweckt hatte. Ihr Debütalbum erschien 2000, „Stuck“ wurde 2004 veröffentlicht – sie war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt.
Orrico zog sich aus dem Musikgeschäft zurück
Orrico galt lange als Liebling der internationalen Teen-Pop-Szene und feierte weltweit Erfolge. Neben mehreren Chartplatzierungen wurde sie 2004 sogar für einen Grammy nominiert. Umso überraschender war ihr Rückzug aus dem Musikgeschäft wenige Jahre später. Heute lebt sie als verheiratete Mutter von zwei Kindern fernab des Rampenlichts – die Vergangenheit holt sie nun jedoch erneut ein.
