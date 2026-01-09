Teenie-Star Stacie Orrico erhebt schwere Vorwürfe

„Hat Jahre gedauert“

„Die Musikindustrie hat mich als kleines Mädchen nicht geschützt. Es hat Jahre gedauert, bis ich stark genug war – aber jetzt bin ich bereit, für jeden jungen und unschuldigen Menschen zu kämpfen, der in der Musikbranche oder in der Kirche missbraucht wurde oder weiterhin wird“, erklärte Orrico in einem Statement gegenüber dem People-Magazin.