Billie Eilish schimpft Musk „erbärmliche Schlampe“

Eine Milliarde Dollar für Musk

Das Posting bezieht sich auf die Entscheidung der Tesla-Aktienbesitzer, Musk mit einer Milliarde Dollar zu entlohnen. Die unfassbare Summe bekommt der 54-Jährige allerdings nicht automatisch ausgezahlt, zuerst müssen eine Reihe von Unternehmenszielen erfüllt werden. Laut Business Insider fällt darunter die Steigerung von Teslas Marktwert bis 2035 auf 8,5 Milliarden Dollar, 12 Millionen verkaufte Fahrzeuge pro Jahr sowie die Produktion von 1 Million Robotaxis und 1 Million humanoider Roboter.