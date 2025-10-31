Billie Eilish an Milliardäre: „Gebt euer Geld ab!“

Billie Eilish will von den Einnahmen ihrer letzten Tour einen Betrag in Millionenhöhe spenden und hat Milliardäre zu mehr Großzügigkeit aufgerufen.
Die 23-Jährige sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung des „Wall Street Journal Magazine“: „Ich liebe euch alle, aber es gibt hier ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Wenn du ein Milliardär bist – warum bist du ein Milliardär? Kein Hate, aber ja, gebt euer Geld ab, Shorties.“
Gäste der Veranstaltung waren neben dem Schauspieler Ben Stiller und Model Hailey Bieber auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.
Eilish geht mit gutem Beispiel voran
Wie der Moderator Stephen Colbert bei der Gala in Eilishs Namen verkündete, werde die Sängerin 11,5 Millionen Dollar (knapp zehn Millionen Euro) der Einnahmen ihrer „Hit Me Hard and Soft“-Tour spenden.
Das Geld solle Organisationen und Projekten zugutekommen, die sich unter anderem für Ernährungsgerechtigkeit und Umweltschutz einsetzen.
Eilish war die vergangenen Monate mit ihrem Album „Hit Me Hard And Soft“ auf Welttournee. Der US-Superstar hat bereits eine Vielzahl an Grammys gewonnen sowie zwei Oscars.
