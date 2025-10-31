Billie Eilish an Milliardäre: „Gebt euer Geld ab!“

Die 23-Jährige sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung des „Wall Street Journal Magazine“: „Ich liebe euch alle, aber es gibt hier ein paar Leute, die viel mehr Geld haben als ich. Wenn du ein Milliardär bist – warum bist du ein Milliardär? Kein Hate, aber ja, gebt euer Geld ab, Shorties.“