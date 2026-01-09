Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NHL

Kasper-Teamkollege knackt bei Sieg 500-Tore-Marke

US-Sport
09.01.2026 10:43
Patrick Kane
Patrick Kane(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)

Detroit-Stürmer Patrick Kane hat den 500er-Klub der NHL-Torschützen erreicht. 

0 Kommentare

Am Donnerstag erzielte der 37-Jährige beim Heim-5:1 über Vancouver seine Treffer 499 und 500 und gehört damit zu den sechs erfolgreichsten Aktiven der Liga.

Einer davon ist der Russe Alexander Owetschkin, der die Allzeit-Wertung mit 915 Toren anführt. Insgesamt haben 50 Akteure diese Marke überschritten. Kane-Teamkollege Marco Kasper blieb punktelos, bei Vancouver fehlte Marco Rossi weiter verletzt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr US-Sport
NHL
Kasper-Teamkollege knackt bei Sieg 500-Tore-Marke
Rutschgefahr zu groß
Handtücher, Wischmopp – aber kein NBA-Match!
„Wie zwei Cola-Dosen“
Penis-Aussage: Ehemaliges NFL-Ass verklagt Ex-Frau
NBA
Toronto gewinnt in Charlotte mit der Schlusssirene
Ohne Marco Rossi
Vancouver kassiert in NHL die nächste Niederlage

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf