Zwist um neues Gesetz zu Benes-Dekreten

Gemeint sind die sogenannten Beneš-Dekrete, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlage für die Enteignung und Ausweisung der deutschsprachigen und Teilen der ungarischsprachigen Bevölkerung in der damaligen Tschechoslowakei bildeten. In der Slowakei, deren Gebiet jahrhundertelang zum Königreich Ungarn gehörte, leben rund 500.000 ethnische Ungarn. Außerdem gibt es nach Schätzungen des Goethe-Instituts noch 6000 bis 10.000 Angehörige der deutschen Minderheit in dem Land.