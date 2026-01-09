Erfrischend! So stelle ich mir den Slalomsport vor

„Krone“-Kolumnist Reinfried Herbst schwärmt von der selektiven Kurssetzung des österreichischen Slalom-Trainers Robert „Mo“ Füss, wünscht sich in Zukunft wieder mehr solch herausfordernde Läufe. Aber sagt auch: Für die Österreicher ist es aktuell egal, wie gesetzt ist.
Der Slalom in Madonna am Mittwoch hat einen Sieger: Robert „Mo“ Füss! Der von ihm gesetzte Lauf war so, wie ein Slalom ausschauen sollte. Weg von den Kinderläufen, wo alle nur voll andrücken, Technik und Hirn (fast) keine Rolle mehr spielen. Sondern ein Lauf, wo die Athleten endlich auch wieder geistig beansprucht werden, es Kombinationen, Tempowechsel und skifahrerische Herausforderungen gibt – das ist sehr erfrischend, auch für die TV-Zuschauer.
Da wurde ich fast an die Zeiten des kroatischen Trainer-Fuchses Ante Kostelic zurückerinnert. Der hat uns damals zum Denken gebracht: Wo kann ich voll attackieren, wo muss ich taktieren? Und wie fahre ich diese Kombination am besten? Geil, so stelle ich mir Slalomsport vor. Ich wünsche mir, dass es öfter solche Läufe gibt. Dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen, picken nicht alle, auch die technisch Limitierteren, auf einer Sekunde zusammen.
Ich finde es super, dass viele Nationen vorne dabei sind. Aber es schauen aktuell zu oft alle Fahrer gleich aus – die Zuschauer sollten sofort erkennen, wer die Allerbesten sind. Das sportliche Können muss wieder mehr im Fokus stehen als das gewisse Hundertstelglück bei Bolzerläufen.
Für uns Österreicher ist es derzeit leider egal, wie gesetzt ist, wir brauchen wieder das nötige Selbstvertrauen. Da helfen gute Teil- oder Trainingszeiten nicht. Und auch nicht, und davon bin ich überzeugt, dass das Können grundsätzlich vorhanden ist. Selbstverständlichkeit und der freie Kopf kommen nur durch Top-Ergebnisse. Dann kommt auch der nötige Killerinstinkt zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.