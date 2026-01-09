Erfrischend! So stelle ich mir den Slalomsport vor

Da wurde ich fast an die Zeiten des kroatischen Trainer-Fuchses Ante Kostelic zurückerinnert. Der hat uns damals zum Denken gebracht: Wo kann ich voll attackieren, wo muss ich taktieren? Und wie fahre ich diese Kombination am besten? Geil, so stelle ich mir Slalomsport vor. Ich wünsche mir, dass es öfter solche Läufe gibt. Dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen, picken nicht alle, auch die technisch Limitierteren, auf einer Sekunde zusammen.