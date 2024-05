Kindergärten: Mit Fördergeld Strandurlaub bezahlt

Durch die neuen, verschärften Kontrollen werden jetzt auch Einzelrechnungen überprüft und viel genauer Abläufe und Buchhaltung angesehen. Was die Prüfer entdeckten, hat es in sich: So hat sich ein Betreiber mit Steuergeld eine Woche Griechenlandurlaub gegönnt (Ausrede: Fortbildung). Ein anderer kaufte feine Spezialitäten im Adriadomizil Jesolo.