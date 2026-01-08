Vorteilswelt
Eisige Straßen

Kälteschock: OÖ friert bei minus 27,9 Grad!

Wetter
08.01.2026 11:28
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)

Eisige Temperaturen halten Österreich weiter fest im Griff: In der Nacht auf Donnerstag sank das Thermometer in Liebenau-Gugu (OÖ) sogar auf unter minus 27,9 Grad (!). Wetterexperten warnen landesweit vor hoher Kältebelastung und erhöhter Glättegefahr.

Die Ortschaft im Bezirk Freistadt in Oberösterreich auf 845 Metern Seehöhe war damit klarer Kältepol des Landes vor Schwarzau im Freiwald in Niederösterreich (788 Meter Seehöhe) mit minus 25,9 Grad, wie die Geosphere Austria mitteilte. Den dritten Platz sicherte sich Brunnenkogel in Tirol mit minus 22,8 Grad auf 3437 Metern Seehöhe.

Klirrende Kälte auch in Salzburg
Die Wetterstation am Sonnblick auf 3109 Metern Seehöhe in Salzburg zeigte vergangene Nacht minus 21,8 Grad an. In Zell am See im gleichen Bundesland registrierte das Thermometer auf 754 Metern Seehöhe minus 19,7 Grad. In Pabneukirchen im oberösterreichischen Bezirk Perg gab es auf 620 Metern Seehöhe minus 19,6 Grad, knapp vor Radstadt in Salzburg mit minus 19,2 Grad.

Erhöhte Unfallgefahr
Weiterhin ist im ganzen Land mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen, hieß es von der Geosphere Austria. Zudem wird vor erhöhter Unfallgefahr durch auftretende Glätte gewarnt. Es kann zu lokalen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie auf Geh- und Radwegen kommen, besonders in der Früh.

Es bleibt frostig
Auch das kommende Wochenende startet überwiegend mit Wolken und in der Nordhälfte kann es erneut zeitweise leicht schneien, besonders vom Arlberg bis zum Salzkammergut. Im Osten zeigt sich kaum Schneefall. Im Süden kämpft sich sogar teilweise die Sonne durch. Der Wind weht nur mäßig. Es bleibt aber mit minus zehn bis plus einem Grad in der Früh und minus ein bis plus fünf Grad untertags kalt.

Am Sonntag ist es bis zum Vormittag vielerorts stark bewölkt, und entlang der Alpennordseite und im Norden des Landes kommt es noch zu Schneefall oder Schneeschauern. Im Süden Österreichs lockert es sich rasch auf, dort zeigt sich auch für einige Stunden die Sonne. Im restlichen Land sind sonnige Auflockerungen eher selten.

Schneeschauer im Osten
Sowohl im Norden und Osten als auch im äußersten Westen zieht es laut Prognose von Geosphere bald wieder zu und es folgen Schneeschauer. In der Osthälfte weht der Wind teils lebhaft und eisig kalt aus West bis Nord. Abschnittweise bilden sich sogar Schneeverwehungen. In der Früh zeigt das Thermometer minus zwölf bis minus zwei Grad, und selbst untertags wird es nicht wärmer als minus acht bis null Grad.

