Kälteschock: OÖ friert bei minus 27,9 Grad!

Es bleibt frostig

Auch das kommende Wochenende startet überwiegend mit Wolken und in der Nordhälfte kann es erneut zeitweise leicht schneien, besonders vom Arlberg bis zum Salzkammergut. Im Osten zeigt sich kaum Schneefall. Im Süden kämpft sich sogar teilweise die Sonne durch. Der Wind weht nur mäßig. Es bleibt aber mit minus zehn bis plus einem Grad in der Früh und minus ein bis plus fünf Grad untertags kalt.