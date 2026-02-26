Der Lenz ist da! Aber Lawinengefahr bleibt hoch

Auf knapp 15 Grad kletterte das Thermometer am Mittwoch in Graz, Köflach und Hartberg – und der Frühling ist vorerst einmal gekommen, um zu bleiben. Auch am Donnerstag setzt sich nach einem nebeligen Tagesbeginn im Süden und Osten spätestens am frühen Nachmittag in der gesamten Steiermark die Sonne durch. Die Temperaturen werden ähnlich wie am Mittwoch, in Richtung Wochenende wird’s dann sogar noch wärmer.