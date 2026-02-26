Der Lenz ist da! Aber Lawinengefahr bleibt hoch

Frühlingshaft präsentierte sich das Wetter am Mittwoch in der Steiermark, und das bleibt auch in den kommenden Tagen so. Wintersportler sollten aber aufpassen.
Auf knapp 15 Grad kletterte das Thermometer am Mittwoch in Graz, Köflach und Hartberg – und der Frühling ist vorerst einmal gekommen, um zu bleiben. Auch am Donnerstag setzt sich nach einem nebeligen Tagesbeginn im Süden und Osten spätestens am frühen Nachmittag in der gesamten Steiermark die Sonne durch. Die Temperaturen werden ähnlich wie am Mittwoch, in Richtung Wochenende wird’s dann sogar noch wärmer.
Zweithöchste Lawinenwarnstufe
Dabei herrschte etwa im Enns- oder Murtal zuletzt noch tiefster Winter. Bis zu 70 Zentimeter Neuschnee sind da von Dienstag auf Mittwoch zusammengekommen. Mit den nun ungewöhnlich hohen Temperaturen ein gefährlicher Mix: „Die Verbindung zwischen dem Neuschnee und der Altschneedecke ist sehr schlecht. Es kann daher immer zu Lawinenabgängen kommen“, warnt Arnold Studeregger, fachlicher Leiter des Lawinenwarndiensts Steiermark. Gestern herrschte daher Lawinenwarnstufe 4 (von 5) in der Steiermark!
Heuer schon 24 Lawinentote
Für heute wird die Warnstufe zwar auf 3 herabgesetzt, der Experte rät dennoch zur Vorsicht: „Von außen lässt sich die Schneebeschaffenheit kaum einschätzen. Deshalb sollten Tourengeher möglichst früh starten und zu Mittag retour sein.“ Mit 24 Lawinentoten (vier davon in der Steiermark) liegt man in Österreich im heurigen Winter bereits weit über dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre (16).
