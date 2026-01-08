Experimentalflieger Speedbird soll wieder starten

Character.AI legt Streit um KI-Chatbot bei
Nach Suizid:
Sie gilt als eines der kühnsten Projekte der österreichischen Luftfahrt: Nach Jahren im Dornröschenschlaf soll die Speedbird wieder starten – zumindest auf digitaler Ebene. Die „Krone“ kennt die Details.
Die Speedbird des Steirers Horst Malliga, ein Traum aus Mut und Wahnsinn, gilt als Legende der österreichischen Luftfahrt. Mit dem Experimentalflieger nahm der heute 87-jährige Malliga einst sogar die Schallmauer ins Visier. Nun soll die Maschine wieder „zum Leben erweckt“ werden, wie die „Krone“ berichtete.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.