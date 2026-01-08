Experimentalflieger Speedbird soll wieder starten

Die Speedbird des Steirers Horst Malliga, ein Traum aus Mut und Wahnsinn, gilt als Legende der österreichischen Luftfahrt. Mit dem Experimentalflieger nahm der heute 87-jährige Malliga einst sogar die Schallmauer ins Visier. Nun soll die Maschine wieder „zum Leben erweckt“ werden, wie die „Krone“ berichtete.