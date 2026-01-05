Sylvie Meis macht Strand von Miami zum Laufsteg

Vorteilswelt
Society International
05.01.2026 16:00
Sylvie Meis rutschte in Miami ins neue Jahr und sorgte am Strand für jede Menge Aufsehen.
Sonne, Strand und Meer – was gibt es Schöneres? Das dachte sich wohl auch Sylvie Meis und jettete zum Jahreswechsel aus dem kalten Deutschland ins warme Miami und machte den Strand kurzerhand zum Bikini-Laufsteg.

Träumen Sie beim Blick aus dem Fenster auch schon vom nächsten Sommer? Eine, die zum Jahreswechsel dem Winter entflohen ist, ist Sylvie Meis. 

Bikini statt Strickschal
Himmlische Hitze statt Bibberkälte. Sexy Bikinis statt Strickschals. Mega-Kurven statt Kekserl-Kilo. Die sympathische Moderatorin scheint bei ihrer Entscheidung alles richtig gemacht zu haben.

Wie die Venus entstieg Sylvie Meis dieser Tage den Wellen ...
... und machte daraufhin den Strand von Miami zum Laufsteg.
Das lassen jedenfalls die Bilder erahnen, die in den Tagen nach Silvester entstanden sind und eine gut gelaunte Meis in ihrer allerliebsten Jahreswechsel-Garderobe am Strand zeigen.

Denn mal entstieg die 47-Jährige im lila Bikini den Wellen, ein anderes Mal posierte sie im schwarzen Zweiteiler für einen kurzen Clip, der es nur wenig später auf ihren Instagram-Kanal schaffte.

Die perfekte Bikini-Pose ist auch schnell gefunden.
Sylvie hält sich mit Poledance fit
Ganz zur Freude ihrer Fans, denen angesichts dieser Bilder wohl ebenfalls richtig schön heiß wurde. „Ohne Worte“, „Einfach nur wunderschön“ oder „Model Vibes. Einfach nur WOW“, waren nur einige der Kommentare, die neben Herzchen- und Flammen-Emojis umgehend die Kommentarspalte fluteten.

Lesen Sie auch:
Moderatorin Sylvie Meis hat über ihre frühere Brustkrebserkrankung gesprochen.
„Weiterhin angespannt“
Sylvie Meis denkt täglich an Brustkrebs
06.09.2025
Dating-Beichte
Darum fällt Sylvie Meis die Partnersuche so schwer
10.09.2025

Kurz vor Weihnachten verriet Sylvie Meis übrigens, wie sie ihre sexy Bikini-Kurven in Schuss hält: mit Poledance! „Man fühlt sich dabei sehr kraftvoll, weiblich und vollkommen im Einklang mit dem eigenen Körper“, schwärmte sie im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
