Winter hat Zauchensee-Weltcup fest im Griff

Zumindest mit der bitteren Kälte sollte es für ein paar Tage vorbei sein. „Der strenge Frost hält bis Mittwoch, danach wird es vorübergehend ab Laufe des Donnerstags deutlich milder“, sagte Ohms. Das heißt, von minus 16 Grad in 2000 m Höhe klettert das Thermometer bis Samstag auf minus ein, zwei Grad. Das bringt aber auch feuchtere Luft. Donnerstag kann es bei dichten Wolken zeitweise leicht schneien, in der Nacht auf Freitag ausgiebiger. „Sichteinschränkungen durch Nebel wird ein Thema sein“, meinte Ohms. Der Samstag verspricht gut zu werden, der Sonntag wieder deutlich kälter mit kräftigem Wind.