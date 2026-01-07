Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eiseskälte, Schneefall

Winter hat Zauchensee-Weltcup fest im Griff

Ski Alpin
07.01.2026 08:53
Die Ski-Damen fahren an diesem Wochenende in Zauchensee.
Die Ski-Damen fahren an diesem Wochenende in Zauchensee.(Bild: Andreas Tröster)

Mit den alpinen Ski-Weltcuprennen diese Woche in Altenmarkt-Zauchensee eröffnen auch die reinen Speedfahrerinnen ihr neues Jahr. Als Gewinnerin der letzten Abfahrt 2025 in Val d‘Isere und Super-G-Siegerin vor zwei Jahren in Salzburg reist Cornelia Hütter an. Es wartet nicht nur eine bestens präparierte Piste am Gamskogel, sondern auch eine sehr winterliche Wettersituation mit anfangs Eiseskälte, dann Schneefall und Wind.

0 Kommentare

Laut Alexander Ohms von der GeoSphere Austria, Regionalstelle Salzburg und Oberösterreich, ist aus derzeitiger Sicht der Samstag der beste Tag fürs Rennfahren. „Es wird in der Früh auflockern und am Vormittag Sonne geben. Da ergibt sich ein gutes Fenster mit wenig Wind und guter Sicht“, sagte er. Beginn der Abfahrt ist um 11.30 Uhr. Schon am Donnerstag und Freitag sind jeweils zu dieser Uhrzeit Trainings angesetzt, da könnte auch Geduld gefragt sein. Jedenfalls wird die Pistencrew rund um OK-Chef Michael Walchhofer gefordert sein.

Michael Walchhofer
Michael Walchhofer(Bild: Andreas Tröster)

Zumindest mit der bitteren Kälte sollte es für ein paar Tage vorbei sein. „Der strenge Frost hält bis Mittwoch, danach wird es vorübergehend ab Laufe des Donnerstags deutlich milder“, sagte Ohms. Das heißt, von minus 16 Grad in 2000 m Höhe klettert das Thermometer bis Samstag auf minus ein, zwei Grad. Das bringt aber auch feuchtere Luft. Donnerstag kann es bei dichten Wolken zeitweise leicht schneien, in der Nacht auf Freitag ausgiebiger. „Sichteinschränkungen durch Nebel wird ein Thema sein“, meinte Ohms. Der Samstag verspricht gut zu werden, der Sonntag wieder deutlich kälter mit kräftigem Wind.

Noch drei Speedstationen vor Olympia
Die Speedrennen in Zauchensee werden aus österreichischer Sicht nicht nur in Hinblick auf die Teilnahme von Riesentorlauf-Spezialistin Julia Scheib im Super-G am Sonntag spannend, sondern auch für die mögliche ÖSV-Aufstellung bei den Olympischen Spielen. Die Frauen haben danach vor den Winterspielen im Speedbereich noch in Tarvisio und Crans Montana je eine Abfahrt und einen Super-G vor sich.

Außer Hütter kamen in diesem Winter in der Abfahrt noch Magdalena Egger als Zweite und Mirjam Puchner als Dritte jeweils in St. Moritz auf das Podest. Im Super-G steht ein sechster Platz von Hütter in Val d‘Isere als bestes Saisonergebnis für die rot-weiß-rote Speedabteilung zu Buche.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Ski Alpin
Eiseskälte, Schneefall
Winter hat Zauchensee-Weltcup fest im Griff
Krone Plus Logo
Olympia-Held gesteht:
„Damals stand es bei mir wirklich Spitz auf Knopf“
Ski-Ticker
Herren-Slalom in Madonna ab 18 Uhr LIVE
Morgenmensch Greber
ÖSV-Youngster bekommt in Madonna zweite Chance
Krone Plus Logo
Sohn von Toni Sailer
„In der Schule habe ich teilweise schon gelitten“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf