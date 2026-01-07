Vorteilswelt
Trotz Satzführung

Auckland-Achtelfinale: Kraus unterliegt Britin

Tennis
07.01.2026 09:22
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: GEPA)

Die Wienerin Sinja Kraus ist beim WTA250-Tennisturnier in Auckland im Achtelfinale ausgeschieden. Die 23-Jährige unterlag am Mittwoch der Britin Francesca Jones in 2:06 Std. 6:1,4:6,1:6. 

In der ersten Runde hatte Kraus am Montag nach überstandener Qualifikation in einem Österreicherinnen-Duell Julia Grabher mit 6:3,6:3 ausgeschaltet. Gegen Jones, Weltranglisten-72., geriet sie aber nun im Head-to-Head 1:2 in Rückstand. Doppelsiege gab es für Lucas Miedler und Alexander Erler.

Kraus verpasste durch die Niederlage die Chance auf den erstmaligen Einzug in die Top 100 der Weltrangliste. Es könnte sich per nächsten Montag aber ausgehen, dass sie ihr bisheriges Topranking vom November mit Position 105 knapp unterbietet. Die Vorarlbergerin Grabher hält sich in den Top 100. Für beide war das Turnier in Neuseeland eines der Vorbereitung für die am 18. Jänner beginnenden Australian Open, wobei Grabher ein Fixticket für den Hauptbewerb hat. Kraus muss nächste Woche in die Qualifikation.

Miedler und Erler jubeln
Dem Niederösterreicher Miedler gelang der erfolgreiche Start ins Tennis-Jahr an der Seite seines portugiesischen Standardpartners Francisco Cabral. Als Nummer drei gesetzt besiegten die beiden in Brisbane Ariel Behar/Joran Vliegen (URU/BEL) 6:3,7:6(4). Auch Erler hat mit Robert Galloway einen gewohnten Partner an seiner Seite, mit dem US-Amerikaner gewann der Tiroler in Hongkong gegen Ray Ho/Hendrik Jebens (TPE/GER) mit dem exakt gleichen Ergebnis wie Miedler/Cabral – 6:3,7:6(4).

