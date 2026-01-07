Bayer klagt gegen Corona-Impfstoffhersteller

Ein Bayer-Sprecher bestätigte am Dienstag entsprechende Klagen bei einem Bundesgericht in Delaware. Dem Vorwurf zufolge sollen die bekannten Firmen Pfizer, BioNTech und Moderna eine Technologie kopiert haben, die die Bayer-Tochter Monsanto bereits in den 1980er-Jahren zum Patent angemeldet hatte.

Dabei geht es um ein Verfahren zur Stabilisierung des genetischen Materials mRNA, das Monsanto ursprünglich für die Entwicklung widerstandsfähigerer Nutzpflanzen einsetzte. Bayer reichte zudem eine ähnliche Klage gegen den US-Konzern Johnson & Johnson bei einem Bundesgericht in New Jersey ein. Bayer fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe.