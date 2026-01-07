Bayer klagt gegen Corona-Impfstoffhersteller

Der Agrar- und Pharmakonzern Bayer wirft mehreren Corona-Impfstoffherstellern vor, bei der Entwicklung von mRNA-Vakzinen bereits bestehende Patente verletzt zu haben und hat diese in den USA verklagt.
Ein Bayer-Sprecher bestätigte am Dienstag entsprechende Klagen bei einem Bundesgericht in Delaware. Dem Vorwurf zufolge sollen die bekannten Firmen Pfizer, BioNTech und Moderna eine Technologie kopiert haben, die die Bayer-Tochter Monsanto bereits in den 1980er-Jahren zum Patent angemeldet hatte.
Dabei geht es um ein Verfahren zur Stabilisierung des genetischen Materials mRNA, das Monsanto ursprünglich für die Entwicklung widerstandsfähigerer Nutzpflanzen einsetzte. Bayer reichte zudem eine ähnliche Klage gegen den US-Konzern Johnson & Johnson bei einem Bundesgericht in New Jersey ein. Bayer fordert Schadenersatz in nicht genannter Höhe.
Serie von Streitigkeiten über Patente
Ein Verkaufsverbot für die Impfstoffe werde jedoch nicht angestrebt, teilte Bayer mit. Das Unternehmen war nicht an der Entwicklung von Covid-Impfstoffen beteiligt und stellt auch keine her. Die Klagen reihen sich in eine Serie von Streitigkeiten über Patente um die erfolgreichen Corona-Impfstoffe ein. So hatte Moderna bereits 2022 eine Klage gegen Pfizer eingereicht.
