Dschungelcamp-Star Samira Yavuz nackt im „Playboy“

Die Influencerin und Dschungelcamp-Kandidatin Samira Yavuz will mit ihrem „Playboy“-Auftritt vor ihrer Teilnahme an der 19. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eine Botschaft an ihren Ex-Mann Serkan Yavuz senden.
„Natürlich sind die Playboy-Bilder ein Statement“, sagte die 32-Jährige im Interview mit dem Männermagazin, dessen Cover der Jänner-Ausgabe sie ziert. „Ich denke mir: jetzt erst recht.“
„Diese Doppelmoral ist einfach unglaublich“
Nachdem Anfang vergangenen Jahres öffentlich bekannt geworden war, dass ihr Mann sie mehrmals betrogen hatte, leben die Eltern zweier Töchter voneinander getrennt. „Für ihn wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, eine absolute Katastrophe gewesen“, erklärte die Reality-TV-Prominente im Interview mit dem „Playboy“.
Und weiter: „Ich finde es wirklich schockierend, wie man sich darüber beschweren kann, dass eine Frau etwas mehr Haut zeigt – während derselbe Mann auf körperlicher Ebene Grenzen überschreitet. Diese Doppelmoral ist einfach unglaublich.“ Jetzt, da sie „diese Belastung“ nicht mehr mit sich trage, habe sie nicht lange über das „Playboy“-Angebot nachdenken müssen, so Samira Yavuz.
Es habe sich angefühlt „wie ein Zeichen, dass im Leben wirklich alles genau dann kommt, wenn es kommen soll“.
„Bin immer zu hundert Prozent ich“
Generell sieht Samira Yavuz in körperlicher Freizügigkeit nach eigenen Worten keine Form persönlicher Selbstoffenbarung. „Man ist nicht nackt, nur weil man sein Oberteil auszieht. Richtig nackt bist du, wenn du dich in einer Beziehung oder in deiner Familie so transparent machst und so viel von dir hergibst und zeigst, dass dich andere Menschen komplett sehen dürfen. Lasst uns also doch gegenseitig die Freiheit geben, uns so auszuleben, wie wir es möchten.“
Diese Einstellung möchte Samira Yavuz auch im RTL-Dschungelcamp zeigen, wie sie weiter verriet. „Meine größte Stärke ist, dass ich immer zu hundert Prozent ich bin. Ich glaube, deswegen fühlen sich Menschen auch zu mir hingezogen, weil das im Reality-TV so selten geworden ist: ohne eine Strategie reinzugehen, mit der man sicherstellt, dass die Kameras wirklich auch auf einen gerichtet sind.“
