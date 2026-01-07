Dschungelcamp-Star Samira Yavuz nackt im „Playboy“

„Bin immer zu hundert Prozent ich“

Generell sieht Samira Yavuz in körperlicher Freizügigkeit nach eigenen Worten keine Form persönlicher Selbstoffenbarung. „Man ist nicht nackt, nur weil man sein Oberteil auszieht. Richtig nackt bist du, wenn du dich in einer Beziehung oder in deiner Familie so transparent machst und so viel von dir hergibst und zeigst, dass dich andere Menschen komplett sehen dürfen. Lasst uns also doch gegenseitig die Freiheit geben, uns so auszuleben, wie wir es möchten.“