Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statement an Ex

Dschungelcamp-Star Samira Yavuz nackt im „Playboy“

Society International
07.01.2026 09:31

Die Influencerin und Dschungelcamp-Kandidatin Samira Yavuz will mit ihrem „Playboy“-Auftritt vor ihrer Teilnahme an der 19. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eine Botschaft an ihren Ex-Mann Serkan Yavuz senden.

0 Kommentare

„Natürlich sind die Playboy-Bilder ein Statement“, sagte die 32-Jährige im Interview mit dem Männermagazin, dessen Cover der Jänner-Ausgabe sie ziert. „Ich denke mir: jetzt erst recht.“

„Diese Doppelmoral ist einfach unglaublich“
Nachdem Anfang vergangenen Jahres öffentlich bekannt geworden war, dass ihr Mann sie mehrmals betrogen hatte, leben die Eltern zweier Töchter voneinander getrennt. „Für ihn wäre der Gedanke, seine Frau nackt in einem Magazin zu sehen, eine absolute Katastrophe gewesen“, erklärte die Reality-TV-Prominente im Interview mit dem „Playboy“. 

Samira Yavuz zieht bald ins RTL-Dschungelcamp, davor hat sie sich aber noch für den „Playboy“ ...
Samira Yavuz zieht bald ins RTL-Dschungelcamp, davor hat sie sich aber noch für den „Playboy“ ausgezogen. Ein Statement an ihren Ex Serkan Yavuz.(Bild: Viennareport)
Samira Yavuz verriet im Interview mit dem „Playboy“, dass diese Fotos für ihren Ex „eine ...
Samira Yavuz verriet im Interview mit dem „Playboy“, dass diese Fotos für ihren Ex „eine absolute Katastrophe“ gewesen wären.(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Februar 2026)

Und weiter: „Ich finde es wirklich schockierend, wie man sich darüber beschweren kann, dass eine Frau etwas mehr Haut zeigt – während derselbe Mann auf körperlicher Ebene Grenzen überschreitet. Diese Doppelmoral ist einfach unglaublich.“ Jetzt, da sie „diese Belastung“ nicht mehr mit sich trage, habe sie nicht lange über das „Playboy“-Angebot nachdenken müssen, so Samira Yavuz.

Es habe sich angefühlt „wie ein Zeichen, dass im Leben wirklich alles genau dann kommt, wenn es kommen soll“.  

„Man ist nicht nackt, weil man sein Oberteil auszieht“, erklärte Yavuz.
„Man ist nicht nackt, weil man sein Oberteil auszieht“, erklärte Yavuz.(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Februar 2026)

„Bin immer zu hundert Prozent ich“
Generell sieht Samira Yavuz in körperlicher Freizügigkeit nach eigenen Worten keine Form persönlicher Selbstoffenbarung. „Man ist nicht nackt, nur weil man sein Oberteil auszieht. Richtig nackt bist du, wenn du dich in einer Beziehung oder in deiner Familie so transparent machst und so viel von dir hergibst und zeigst, dass dich andere Menschen komplett sehen dürfen. Lasst uns also doch gegenseitig die Freiheit geben, uns so auszuleben, wie wir es möchten.“

Die „Playboy“-Bilder kommen kurz vor Samira Yavuz‘ Einzug ins RTL-Dschungelcamp.
Die „Playboy“-Bilder kommen kurz vor Samira Yavuz‘ Einzug ins RTL-Dschungelcamp.(Bild: Sabine Liewald für PLAYBOY Deutschland Februar 2026)

Diese Einstellung möchte Samira Yavuz auch im RTL-Dschungelcamp zeigen, wie sie weiter verriet. „Meine größte Stärke ist, dass ich immer zu hundert Prozent ich bin. Ich glaube, deswegen fühlen sich Menschen auch zu mir hingezogen, weil das im Reality-TV so selten geworden ist: ohne eine Strategie reinzugehen, mit der man sicherstellt, dass die Kameras wirklich auch auf einen gerichtet sind.“

Weitere Motive exklusiv unter: playboy.de.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
102.444 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
101.598 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.685 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Society International
Aufruf von Island-Star
Björk: „Grönländer, erklärt eure Unabhängigkeit!“
Statement an Ex
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz nackt im „Playboy“
Fans jubeln
Netflix sagt „Oui“ zu 6. „Emily in Paris“-Staffel
Flasche war in Doku
Swift beschert Weingut in Frankreich Rekordabsatz
Kekse, Rock und Chaos
Stranger-Things-Star taucht in Musikvideo auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf