US-Angriff auf Venezuela: Gold und Silber legen zu

Kräftiges Plus auch bei Silber

Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Montag zog der Silberpreis um fast vier Prozent auf 75,5 Dollar (64,26 Euro) an. In den vergangenen Wochen schwankte der Preis für Silber zuletzt stark. Nach dem Rekordhoch von etwas mehr als 84 Dollar am 29. Dezember ging es zeitweise wieder bis auf 70 Dollar zurück.