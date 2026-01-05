Vorteilswelt
Kräftiges Plus

US-Angriff auf Venezuela: Gold und Silber legen zu

Wirtschaft
05.01.2026 10:12
Die Preise für Gold und Silber haben am Montag von der gestiegenen politischen Unsicherheit ...
Die Preise für Gold und Silber haben am Montag von der gestiegenen politischen Unsicherheit infolge des US-Angriffs auf das ölreiche Venezuela profitiert.(Bild: corlaffra - stock.adobe.com)

Der Angriff der USA auf Venezuela treibt die Preise für Gold und Silber auch am zweiten Handelstag des Jahres in die Höhe. Der Wert für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) lag am Montag bei 4424 US-Dollar (3765 Euro), das entspricht einer Steigerung von mehr als zwei Prozent. Auch der Preis für Silber zog am Montag kräftig an.

Ende 2025 war der Goldpreis nach dem am 26. Dezember erreichten Rekordhoch von knapp 4550 US-Dollar bis auf 4275 Dollar zurückgefallen. Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.

Der Preis war im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr.

Kräftiges Plus auch bei Silber
Bei Silber war das Jahresplus mit fast 150 Prozent noch deutlich höher. Am Montag zog der Silberpreis um fast vier Prozent auf 75,5 Dollar (64,26 Euro) an. In den vergangenen Wochen schwankte der Preis für Silber zuletzt stark. Nach dem Rekordhoch von etwas mehr als 84 Dollar am 29. Dezember ging es zeitweise wieder bis auf 70 Dollar zurück.

Lesen Sie auch:
Der Silberpreis hat die 80-Dollar-Schallmauer durchbrochen.
Besser als Gold
Silberpreis sprengt die nächste Schallmauer
29.12.2025
Maduros Vize übernimmt
Jagd aufs Öl: Wie es in Venezuela jetzt weitergeht
04.01.2026

Investoren setzen wegen Venezuela-Krise auf sichere Anlagen
Edelmetalle – allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sogenannte sichere Häfen, in die die Anleger Geld bei politischen Unsicherheiten schieben. Am Wochenende hatte sich mit dem Angriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela die Lage verschärft.

