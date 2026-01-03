Bayern München tütet ersten Winter-Transfer ein!

Kurios: GEGEN die Bayern war Ndiaye noch vor wenigen Monaten bereits im Einsatz – als Testspieler in Diensten der Grasshoppers Zürich bei einem Freundschaftsspiel gegen die Münchner. Obwohl nur in den zweiten 45 Minuten im Einsatz, scheint der Gambier zumindest bei den Bayern Eindruck hinterlassen zu haben ...