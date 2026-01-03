Bayern München tütet ersten Winter-Transfer ein!

Überraschung! Obwohl Sportvorstand Max Eberl noch vor Kurzem jeglichen Neuzugang im Winter ausgeschlossen hatte, hat der FC Bayern gleich am 3. Tag des neuen Jahres sehr wohl einen neuen Mann präsentiert! Bei diesem handelt es sich um den 18 Jahre alten Bara Sapoko Ndiaye, einen Offensiv-Spieler …
Der Gambier kommt leihweise bis zum Ende der Saison von den Gambinos Stars Africa – einer Fußball-Akadamie aus der Heimat von Ndiaye und soll direkt ins Training der Profi-Mannschaft einsteigen, wenn er sich von einer leichten Blessur erholt hat.
Eindruck bei den Bayern hinterlassen
Realisiert wurde der Transfer offenbar im Rahmen einer Kooperation der Gambinos Stars Africa mit Red & Gold Football, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles FC.
Kurios: GEGEN die Bayern war Ndiaye noch vor wenigen Monaten bereits im Einsatz – als Testspieler in Diensten der Grasshoppers Zürich bei einem Freundschaftsspiel gegen die Münchner. Obwohl nur in den zweiten 45 Minuten im Einsatz, scheint der Gambier zumindest bei den Bayern Eindruck hinterlassen zu haben ...
