Schwarzwald-„Tatort“: Wenn der böse Wolf echt ist

In einer Welt des Schauermärchens ermitteln diese Woche Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). In einem abgelegenen Haus im Schwarzwald findet der Kommissar, der eigentlich vom Dienst suspendiert ist, ein verängstigtes Mädchen. Kurz darauf wird eine Leiche im See entdeckt und die Mutter des Kindes ist nirgends zu finden. Was weiß die kleine Eliza (Hanna Heckt), die sich stumm das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ in Dauerschleife auf ihrem Kassettenrekorder anhört? Die Ermittler wissen, dass sie der Schlüssel zu dem vertrackten Mordfall ist. Doch wie kann man zu ihr durchdringen? Und wer ist in ihrer Welt der „böse Wolf“?