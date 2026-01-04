Vorteilswelt
„Krone“-Protokoll

Schwarzwald-„Tatort“: Wenn der böse Wolf echt ist

Unterhaltung
04.01.2026 14:45
Die Ermittler tappen lange im Dunkeln.
Die Ermittler tappen lange im Dunkeln.(Bild: Benoît Linder)

Einen originellen Ansatz hat der neue Schwarzwald-„Tatort“ gewählt und spinnt den Fall rund um ein Märchen. Es wird ein gruselig-mystischer Krimiabend (20.15 Uhr, ORF 2) – lesen Sie hier das ganze „Krone“-„Tatort“-Protokoll.

In einer Welt des Schauermärchens ermitteln diese Woche Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). In einem abgelegenen Haus im Schwarzwald findet der Kommissar, der eigentlich vom Dienst suspendiert ist, ein verängstigtes Mädchen. Kurz darauf wird eine Leiche im See entdeckt und die Mutter des Kindes ist nirgends zu finden. Was weiß die kleine Eliza (Hanna Heckt), die sich stumm das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ in Dauerschleife auf ihrem Kassettenrekorder anhört? Die Ermittler wissen, dass sie der Schlüssel zu dem vertrackten Mordfall ist. Doch wie kann man zu ihr durchdringen? Und wer ist in ihrer Welt der „böse Wolf“?

Wie bringt man das Mädchen zum Reden?
Wie bringt man das Mädchen zum Reden?(Bild: Benoît Linder)

„Das jüngste Geißlein“ (20.15 Uhr, ORF 2) von Ulrike Schölles und Rudi Gaul, der auch die Regie übernommen hat, baut gekonnt eine ordentliche Grusel-Atmosphäre auf. Die grausigen Details des Märchens, die immer wieder eingeflochten werden, die eisige Winterlandschaft und die beklemmenden Szenen mit dem traumatisierten Mädchen fügen sich zu einem stimmigen Ganzen. Auch wenn es langsam ermüdet, wie oft in Krimis und Thrillern die extrem seltene Diagnose Selektiver Mutismus, also eine durch Angst bedingte Sprachlosigkeit, als Mittel zum Zweck verwendet wird.

Das Team erholt sich
Gut zu sehen ist auch, wie das Ermittler-Duo langsam wieder zusammenwächst, nachdem das Spiel der beiden miteinander einige Folgen lang völlig hölzern und uncharismatisch war. Im neuen Fall kämpft Tobler daher dafür, dass die Suspendierung ihres Partners wieder aufgehoben wird, und geht dafür unorthodoxe Wege, was sie ein wenig menschlicher macht.

Die Auflösung am Ende mag für manche schockierend, für andere erwartbar daherkommen, so oder so ist die Geschichte fein gewoben und alle Details ergeben ein stimmiges Ganzes. Ein beklemmender „Tatort“ passend zur dunklen Zeit des Jahres – Tee aufsetzen und mitschaudern!

