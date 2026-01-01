„Tatort“ Dresden: Die Wahrheit liegt im Keller

Als die 16-jährige Amanda (Emilie Neumeister) nachts blutverschmiert, mit einem Skalpell in der Hand aufgegriffen wird, herrscht großes Rätselraten. Bei der ersten Einvernahme behauptet sie, ihr Vater hätte sie und ihre Schwester Jana lebenslang in einem Keller versteckt gehalten, von wo ihr die Flucht gelang. Blasse Haut, Unterernährung und erste forensische Untersuchungen würden ihre Behauptung bestätigen. Winkler glaubt dem Mädchen und kommt dabei mit dem skeptischen und chronisch überarbeiteten Brambach übers Kreuz. Trotz erster Indizien und Hinweise wirkt die Suche nach besagtem Keller wie die Jagd nach der Nadel im Heuhaufen. Doch der Fall nimmt mit Fortdauer mehrere markante Wendungen – und hält alle Beteiligten kräftig auf Trab.