„Tatort“ mit Murot: Reise ins Innere statt Krimi

Natürlich ist den meisten „Tatort“-Zuschauern nicht fremd, dass Mordermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) seine ganz speziellen Methoden hat und Ausflüge in sein Seelenleben nicht scheut. Surreale Szenen sind den Fans der Wiesbaden-Reihe ebenfalls geläufig. Doch in dem neuen Fall „Murot und der Elefant im Raum“ lehnt man sich besonders weit aus dem Fenster. Darin entführt eine Mutter ihr Kind, weil sie Angst hat, dass ihr das Sorgerecht entzogen wird. Auf der Flucht erleidet sie einen Unfall und fällt ins Koma – wo ihr Sohn abgeblieben ist, weiß niemand. Praktischerweise hat Murot aber gerade eine experimentelle Methode ausprobiert, mit der man eine Reise ins eigene Gehirn antreten kann. Kurzerhand bringt er den Apparat mit ins Krankenhaus und schließt sich und die Patientin an, um in ihrem Inneren nach Hinweisen auf das Kind suchen zu können.