Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sitzt in Karibik fest

Wegen Trump: DiCaprio verpasst Preisverleihung

Society International
04.01.2026 11:39
Statt persönlichem Auftritt gab es vom Hollywoodstar nur eine Videobotschaft.
Statt persönlichem Auftritt gab es vom Hollywoodstar nur eine Videobotschaft.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Eigentlich sollte es einer der glanzvollen Auftritte der diesjährigen Award-Season werden – doch geopolitische Ereignisse machten Hollywood einen Strich durch die Rechnung. Leonardo DiCaprio fehlte am Samstagabend überraschend beim renommierten Palm Springs International Film Festival. Der Oscar-Preisträger saß in der Karibik fest – wegen der jüngsten US-Militäroperation in Venezuela.

0 Kommentare

Das Palm Springs International Film Festival zählt zu den wichtigsten Stationen im Preisekalender Hollywoods. Zahlreiche Stars versammelten sich im Convention Center in Kalifornien, um Auszeichnungen entgegenzunehmen. Einer der prominentesten Geehrten des Abends konnte jedoch nicht erscheinen: Leonardo DiCaprio.

Rückreise einfach nicht möglich
Der Schauspieler hätte den Desert Palm Achievement Award für seine Rolle in Paul Thomas Andersons Drama „One Battle After Another“ erhalten sollen. Wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtete, befand sich DiCaprio jedoch auf der Karibikinsel St. Barts, von wo aus eine Rückreise in die USA aufgrund von Luftraumsperrungen nicht möglich war. Diese standen im Zusammenhang mit der US-Militäroperation in Venezuela.

Talent und Engagement trotzdem „inspirierend“
„Leonardo DiCaprio kann heute Abend aufgrund unerwarteter Reiseunterbrechungen und Flugbeschränkungen nicht persönlich anwesend sein“, erklärte ein Sprecher des Filmfestivals. Man bedauere sein Fernbleiben, fühle sich jedoch geehrt, seine außergewöhnliche Arbeit und seinen nachhaltigen Beitrag zum Kino auszuzeichnen. DiCaprios Talent und sein Engagement für sein Handwerk seien inspirierend, hieß es weiter.

Jahreswechsel in illustrer Runde
Der Schauspieler hatte den Jahreswechsel gemeinsam mit Familie und Freunden auf St. Barts verbracht. Zu der Urlaubsgesellschaft zählten laut „Variety“ auch Amazon-Gründer Jeff Bezos und dessen Ehefrau. Die geplante Rückreise zur Preisverleihung scheiterte jedoch an den geopolitischen Entwicklungen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstagmorgen bekannt gegeben, dass Venezuelas Präsident Nicolás Maduro sowie dessen Ehefrau Cilia Flores nach einer Militäroperation in US-Gewahrsam genommen worden seien. Im Zuge des Einsatzes wurden auch Ziele in Venezuela von US-Einheiten bombardiert, was zu umfassenden Flugbeschränkungen führte.

Trotz des prominenten Ausfalls war die Gala hochkarätig besetzt. Amanda Seyfried erhielt den Desert Palm Achievement Award in der Kategorie Actress für „The Testament of Ann Lee“. Kate Hudson und Michael B. Jordan wurden jeweils mit dem Icon Award für ihre Filme „Song Sung Blue“ und „Sinners“ geehrt.

Lesen Sie auch:
Trump sagt in einem „Fox News“-Interview, er habe sich die Operation „wie eine TV-Show“ ...
Maduro-Festnahme
Trump: „Habe es mir wie eine TV-Show angeschaut“
03.01.2026
Nominierungen sind da!
Clooney oder DiCaprio: Wer holt sich Golden Globe?
08.12.2025

Auch Miley Cyrus durfte einen Preis mit nach Hause nehmen: Sie erhielt den Outstanding Artistic Achievement Award für ihren Song „Dream As One“ aus James Camerons Film „Avatar: Fire and Ash“. Jacob Elordi erschien gemeinsam mit Oscar Isaac und Mia Goth, um den Visionary Award für Guillermo del Toros „Frankenstein“ entgegenzunehmen.

Ensemble sorgt für Aufsehen
Elle Fanning und Paul Mescal sorgten ebenfalls für Aufsehen auf dem roten Teppich. Mescal wurde gemeinsam mit Jessie Buckley und Regisseurin Chloé Zhao für das Drama „Hamnet“ mit dem Vanguard Award ausgezeichnet. Fanning gehörte zum Ensemble von Joachim Triers Cannes-Erfolg „Sentimental Value“, das den International Star Award erhielt – erstmals in der Geschichte des Festivals ging diese Auszeichnung an ein komplettes Ensemble.

DiCaprio aussichtsreicher Oscar-Kandidat
Leonardo DiCaprio gilt derweil weiterhin als aussichtsreicher Kandidat im Oscar-Rennen. In „One Battle After Another“ verkörpert er einen Ex-Revolutionär, der gezwungen wird, in sein früheres Leben zurückzukehren, um seine Tochter zu retten. Der Film gewann am Samstag den Hauptpreis der National Society of Film Critics.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
252.349 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
209.610 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
174.523 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Society International
Sitzt in Karibik fest
Wegen Trump: DiCaprio verpasst Preisverleihung
„Unvergesslicher Tag“
100 Männer in 24 Stunden: Pornostar jetzt getauft
„La Fenice“ in Aufruhr
Heftiger Widerstand gegen neue Musikdirektorin
Hilfsgüter gepackt
US-Schauspielerin Jolie besuchte Grenze zu Gaza
Wurde 101 Jahre alt
„Tatort“-Schauspieler Walter Schultheiß gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf