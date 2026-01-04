Wegen Trump: DiCaprio verpasst Preisverleihung

Rückreise einfach nicht möglich

Der Schauspieler hätte den Desert Palm Achievement Award für seine Rolle in Paul Thomas Andersons Drama „One Battle After Another“ erhalten sollen. Wie das Branchenmagazin „Variety“ berichtete, befand sich DiCaprio jedoch auf der Karibikinsel St. Barts, von wo aus eine Rückreise in die USA aufgrund von Luftraumsperrungen nicht möglich war. Diese standen im Zusammenhang mit der US-Militäroperation in Venezuela.