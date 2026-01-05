„Hättest du diesen Po, wärst du auch immer nackt“

„Wenn du diesen Po hättest, wärst du auch ständig nackt!“ Sie ist eher für Diva-Allüren als für ihren Sinn für Humor bekannt. Zum Auftakt ihrer neuen Las-Vegas-Show bewies Jennifer Lopez, dass sie durchaus für Lacher sorgen kann – indem sie sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen scheint.
Dier Pop-Diva steht in diesem Jahr regelmäßig für ihre „Up All Night Live in Las Vegas”-Show im Colosseum des Caesars Palace und Hotel auf der Bühne. Bei ihrem Debüt unterhielt sie die Fans mit lockeren Sprüchen zwischen ihren Hits „Jenny From the Block” und „Love Don’t Cost a Thing”.
„Warum zieht sie sich nicht altersgerecht an?“
So schoss sie gegen Kritiker, die sich über ihren Sexy-Kleidungsstil aufregen: „Ich lache über Leute, die auf Social Media fragen ,Warum zieht sie sich nicht altersgerecht an‘ oder ,Warum ist sie ständig nackt‘.“
Auf Instagram teilte ein Fan das Video von Jennifer Lopez‘ freche Ansage an ihre Hater:
Um dann in ihrem ultraknappen, grünen Kostüm mit gespielter Empörung fortzufahren: „Die einzige Antwort darauf ist: ,Wenn du diesen Hintern hättest, wärst du auch ständig nackt!‘“
Witzelt über gescheiterte Ehen
An einer anderen Stelle in ihrer Show machte sie sich über ihr schlagzeilenträchtiges Liebesleben – insbesondere über ihre vier gescheiterten Ehen – lustig. J.Lo erinnerte daran, dass sie zwischen Jänner 2016 und September 2018 schon einmal eine „Residency“ in Las Vegas gehabt hatte: „Für alle, die vor 10 Jahren bei der Opening Night mit dabei waren – ist die Zeit nicht wie im Fluge vergangen?“
Um dann mit einem Grinsen fortzufahren: „Damals bin ich erst zweimal verheiratet gewesen.“ Und um dann weniger informierte Fans aufzuklären, dass das nur ein Scherz war (sie war 2016 schon dreifach geschieden): „Die gute Nachricht ist, dass ich lerne und wachse. Ich bin jetzt in meiner Happy-Ära.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.