„Hättest du diesen Po, wärst du auch immer nackt“

Witzelt über gescheiterte Ehen

An einer anderen Stelle in ihrer Show machte sie sich über ihr schlagzeilenträchtiges Liebesleben – insbesondere über ihre vier gescheiterten Ehen – lustig. J.Lo erinnerte daran, dass sie zwischen Jänner 2016 und September 2018 schon einmal eine „Residency“ in Las Vegas gehabt hatte: „Für alle, die vor 10 Jahren bei der Opening Night mit dabei waren – ist die Zeit nicht wie im Fluge vergangen?“