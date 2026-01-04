Fußball-Talent rettete Freundin aus Flammen-Hölle

Nach dem Feuer-Drama in einer Bar in Crans-Montana kämpft Tahirys Dos Santos nach wie vor um sein Leben. Als er seine Freundin aus den Flammen rettete, erlitt der Nachwuchsspieler des französischen Erstligisten FC Metz schwere Verbrennungen.
Tahirys Dos Santos befand sich am Silvesterabend in der Bar in Crans-Montana, die zu brennen begonnen hatte. Der 19-Jährige erlitt „Verbrennungen an etwa 30 Prozent seines Körpers“, wie sein Berater Christophe Hutteau gegenüber dem Sender BFMTV schildert.
Offenbar war der Fußballer noch einmal in das Lokal zurückgekehrt, um seine Freundin zu retten. Auch sie soll – laut „Bild“ – verletzt in einem Spital liegen. „Tahirys ist nicht nur ein Opfer, sondern auch ein Held, das kann man so sagen“, betont Hutteau.
„Er leidet grauenvoll“
Wie die „L‘Équipe“ berichtet, hatte der französische Linksverteidiger einige Tage in den Bergen verbracht. Nun kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. „Er hat ziemlich schwere Verbrennungen erlitten, kann aber kommunizieren. Ich kann nicht sagen, dass er wohlauf ist, weil er grauenvoll leidet“, berichtet Hutteau. Mindestens 40 Tote sind nach der schlimmen Katastrophe zu beklagen, 119 Personen erlitten überwiegend schwere Brandverletzungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.