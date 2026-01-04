Fußball-Talent rettete Freundin aus Flammen-Hölle

„Er leidet grauenvoll“

Wie die „L‘Équipe“ berichtet, hatte der französische Linksverteidiger einige Tage in den Bergen verbracht. Nun kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. „Er hat ziemlich schwere Verbrennungen erlitten, kann aber kommunizieren. Ich kann nicht sagen, dass er wohlauf ist, weil er grauenvoll leidet“, berichtet Hutteau. Mindestens 40 Tote sind nach der schlimmen Katastrophe zu beklagen, 119 Personen erlitten überwiegend schwere Brandverletzungen.