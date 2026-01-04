Vorteilswelt
Kämpft um sein Leben

Fußball-Talent rettete Freundin aus Flammen-Hölle

Fußball International
04.01.2026 07:44
Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.
Tahirys Dos Santos wurde beim Brand in Crans-Montana schwer verletzt.(Bild: Krone KREATIV/AP/Antonio Calanni, fcmetz.com)

Nach dem Feuer-Drama in einer Bar in Crans-Montana kämpft Tahirys Dos Santos nach wie vor um sein Leben. Als er seine Freundin aus den Flammen rettete, erlitt der Nachwuchsspieler des französischen Erstligisten FC Metz schwere Verbrennungen.

Tahirys Dos Santos befand sich am Silvesterabend in der Bar in Crans-Montana, die zu brennen begonnen hatte. Der 19-Jährige erlitt „Verbrennungen an etwa 30 Prozent seines Körpers“, wie sein Berater Christophe Hutteau gegenüber dem Sender BFMTV schildert.

Offenbar war der Fußballer noch einmal in das Lokal zurückgekehrt, um seine Freundin zu retten. Auch sie soll – laut „Bild“ – verletzt in einem Spital liegen. „Tahirys ist nicht nur ein Opfer, sondern auch ein Held, das kann man so sagen“, betont Hutteau.

„Er leidet grauenvoll“
Wie die „L‘Équipe“ berichtet, hatte der französische Linksverteidiger einige Tage in den Bergen verbracht. Nun kämpft er im Krankenhaus um sein Leben. „Er hat ziemlich schwere Verbrennungen erlitten, kann aber kommunizieren. Ich kann nicht sagen, dass er wohlauf ist, weil er grauenvoll leidet“, berichtet Hutteau. Mindestens 40 Tote sind nach der schlimmen Katastrophe zu beklagen, 119 Personen erlitten überwiegend schwere Brandverletzungen.

Folgen Sie uns auf