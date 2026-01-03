Kenia: Berühmter Elefantenbulle gestorben

Craig galt als Symbol für Naturschutzarbeit

Craig wurde 1972 geboren und entstammte der seit Jahrzehnten erforschten CB-Elefantenfamilie. Seine Stoßzähne reichten fast bis zum Boden und waren über weite Entfernungen in den Savannen und Feuchtgebieten des Nationalparks sichtbar. Ranger und Safari-Guides beschrieben Craig als ungewöhnlich ruhig für einen dominanten Bullen. Nach Angaben der Parkbehörde „schien Craig seinen Platz in der Welt zu verstehen“. Er habe häufig angehalten und sei stillgestanden, während Touristen ihn fotografierten. Der Elefant sei zu einem Symbol erfolgreicher Naturschutzarbeit geworden, hieß es.