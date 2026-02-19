Hier spielen die Musikanten flott auf

Es ist schön, dass so viele junge Volksmusikanten dabei sind und mit Freude auf die Bühne treten“, sagt Christian Brugger, der Fachgruppenleiter für Steirische Harmonika und Volksmusik der Musikschulen des Landes. Beim 15. Volksmusikwettbewerb am Samstag und Sonntag im Schloss Krastowitz bei Klagenfurt liefern sich 84 Burschen und Mädchen ab sieben Jahren ein musikalisches Kräftemessen. Juroren aus ganz Österreich bewerten die Auftritte. Auch die „Krone“ ist dabei.