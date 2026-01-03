Mitarbeiterbefragung als Frühwarnsystem im Spital

Traditionsgasthaus hat seine Pforten geschlossen
Wirt wechselt „Fach“
Speziell in Krankenhäusern arbeiten viele Beschäftigte oft am Limit. Ein Unternehmen aus Tirol will mit digitaler Unterstützung und regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen helfen, die Sorgen und Probleme der Belegschaft frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.
Überlastung, Personalmangel, Stress und lange Arbeitszeiten: Immer wieder machen Schlagzeilen die Runde, dass Österreichs Krankenhäuser personell am Limit sind. Nicht selten werden Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Jahren im Beruf selbst zu Patienten oder verlassen die Branche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.