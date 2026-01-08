Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kritik reißt nicht ab

Joints und Schimmel im ehemaligen Nobelhotel

Salzburg
08.01.2026 06:00
Längst vergangene Glanzzeiten: Das „eighteen86 by keyone“ mitten im Zentrum von Bad Gastein. In ...
Längst vergangene Glanzzeiten: Das „eighteen86 by keyone“ mitten im Zentrum von Bad Gastein. In einem Zimmer lag ein Joint am Boden, beim Frühstück verärgerte verschimmeltes Obst Gäste.(Bild: Krone KREATIV/Scharinger/Kördel)

Das frühere Nobel-Haus „Weismayr“ im Herzen von Bad Gastein (Salzburg) sorgt weiterhin für Unmut. Gäste wenden sich mit einer langen Liste an Mängeln an die „Krone“. Der Betreiber spricht von Kommunikationsfehlern.

0 Kommentare

Wer das einstige Nobel-Hotel betritt, bemerkt schon im dunklen Eingangsbereich, dass Glanzzeiten vorbei sind. Es riecht muffig. Auf freundliche Worte wartet man beim kontaktlosen Check-in vergeblich. Sommerfrischler und Prominenz aus Kunst, Kultur und Politik gaben sich hier einmal die Klinke in die Hand. Heute knarrt und bröckelt es im Ex-Weismayr, das in Anlehnung an das Baujahr 1886 jetzt den hippen Namen „eighteen86“ trägt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine