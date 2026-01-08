Joints und Schimmel im ehemaligen Nobelhotel

Wer das einstige Nobel-Hotel betritt, bemerkt schon im dunklen Eingangsbereich, dass Glanzzeiten vorbei sind. Es riecht muffig. Auf freundliche Worte wartet man beim kontaktlosen Check-in vergeblich. Sommerfrischler und Prominenz aus Kunst, Kultur und Politik gaben sich hier einmal die Klinke in die Hand. Heute knarrt und bröckelt es im Ex-Weismayr, das in Anlehnung an das Baujahr 1886 jetzt den hippen Namen „eighteen86“ trägt.