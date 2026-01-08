Joints und Schimmel im ehemaligen Nobelhotel

Liga plant Freiluft-Spektakel an Skisprungschanze
Das frühere Nobel-Haus „Weismayr“ im Herzen von Bad Gastein (Salzburg) sorgt weiterhin für Unmut. Gäste wenden sich mit einer langen Liste an Mängeln an die „Krone“. Der Betreiber spricht von Kommunikationsfehlern.
Wer das einstige Nobel-Hotel betritt, bemerkt schon im dunklen Eingangsbereich, dass Glanzzeiten vorbei sind. Es riecht muffig. Auf freundliche Worte wartet man beim kontaktlosen Check-in vergeblich. Sommerfrischler und Prominenz aus Kunst, Kultur und Politik gaben sich hier einmal die Klinke in die Hand. Heute knarrt und bröckelt es im Ex-Weismayr, das in Anlehnung an das Baujahr 1886 jetzt den hippen Namen „eighteen86“ trägt.
