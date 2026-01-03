Streit um Umfahrung auf B100 geht in nächste Runde

Nun hofft man auf eine Optimierung der Trassenführung, denn diese würde, wie berichtet, aktuell durch ein Hochwassergebiet führen und Risiken für Landwirtschaft und Bevölkerung mit sich bringen. Außerdem fordert die Initiative weiter die UVP sowie Sofortmaßnahmen. Das Land reagiert prompt: Es brauche keine UVP, die Bewilligung ist rechtskonform. Landesrat Martin Gruber: „Diese Verhinderungsversuche zulasten der Region sind inakzeptabel.“